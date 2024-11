Neme se refiere a larga caminata de Carter a campamento incendiado en La Florida: "¿Era oportuno...?"

El periodista José Antonio Neme se refirió a la caminata que realizó Rodolfo Carter en la comuna de La Florida para dirigirse al campamento Dignidad que fue afectado por un incendio que consumió 60 viviendas. Frente a esto, Neme analizó la decisión del alcalde de hacer una caminata hasta la toma a pesar de que él y su equipo estaban siendo apiedrados.

“Para él era necesario demostrar, en cadena nacional, que él puede caminar libremente por la comuna sin ser agredido, porque en el fondo él cree en Chile el estado de derecho es legítimo y la violencia no lo es, y eligió este momento” partió diciendo el comunicador en el matinal Mucho Gusto de Mega en donde cuestionó que tan oportuno era.

¿Qué dijo Neme sobre caminata de Carter?

“¿Era oportuno o no? ¿Va a tener el efecto que busca? Eso no me corresponde a mí decirlo. Lo único que me corresponde, es desnudar el mecanismo” consultó. “No vengamos a ver acá una cosa casual, que a él se le ocurrió caminar con los medios. Él decidió hacer un punto político con su conducta y tendrá que hacerse cargo de eso. Yo estoy muy viejo y me han pasado demasiadas hue... en mi vida como para que un alcalde me venga a vender la pescá” lanzó.

“Él vio la oportunidad y decidió llevar adelante una acción para decir algo que no tenía que ver con el incendio. Y ya está: la gente que está de acuerdo con él le va a aplaudir, y quienes no le van a tirar tomates podridos” cerró Neme sobre el tema. Más tarde el jefe comunal, se refirió a las acusaciones de que él habría iniciado el fuego.

“En la locura de algunos, no faltará quien teorice que, después de la entrevista de ayer, somos nosotros los causantes del incendio. Sería francamente intolerable. Nosotros venimos desde hace años diciendo que esta toma representa peligro en materia de incendios e inundaciones” declaró sobre estas en la mañana.

