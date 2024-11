Incendio en campamento Dignidad: Rodolfo Carter responde molesto a dura teoría en su contra

Durante la jornada María José Díaz, dirigenta del campamento Dignidad de La Florida apuntó con todo en contra del alcalde Rodolfo Carter por el incendio que afectó a 60 viviendas en la toma. En concreto la mujer apuntó a que las llamas se habrían iniciado de manera intencional, justo cuando Carter habpia reiterado sus intenciones de hacer un desalojo.

Para el matinal Contigo en la Mañana la dirigenta declaró que “nosotros estamos en un trabajo legal para el caso del desalojo, pero aquí hay un ataque político”. Esto molestó al alcalde quien incluso le respondió furia a un notero del canal que le consultó sobre la acusación en su contra y los trato de ser el "matinal del estallido".

¿Qué dijo Carter sobre las acusaciones en su contra?

“A nosotros se nos anunció este incendio ayer, a través del alcalde Rodolfo Carter, donde él informa que aquí va a haber una catástrofe grande y que nos quiere sacar. Nosotros queremos que nos dejen de ocupar políticamente para hacer campaña a sus postulaciones presidenciales o cosas así” comentó la mujer sobre Carter agregando que e “esto fue provocado. Ayer el alcalde dijo que iba a haber un incendio catastrófico”.

Ante esto Carter mencionó para el Mucho Gusto que “más allá de la responsabilidad, que queda bastante clara, lo que más nos preocupa es que no haya personas heridas de gravedad o fallecidas”. Además sobre el supuesto lanzamiento de una molotov declaró “yo no he escuchado ninguna versión así de una institución seria”.

Finalmente apuntó que “en la locura de algunos, no faltará quien teorice que, después de la entrevista de ayer, somos nosotros los causantes del incendio. Sería francamente intolerable. Nosotros venimos desde hace años diciendo que esta toma representa peligro en materia de incendios e inundaciones” cerró. Justo en el mismo espacio ayer había anunciado el desalojo.

