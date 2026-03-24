VIDEO | “Yo no financio el bono de ningún pelotudo”: El furioso descargo de Neme tras polémica alza de bencinas

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Por: Catalina Martínez

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Ante la inminente alza en los precios de las bencinas, rostros de diversos sectores han salido a manifestar su rechazo a la medida que se hará efectiva este jueves. A esas voces críticas se sumó el periodista José Antonio Neme, quien dejó un furioso descargo en vivo y mandó un deslenguado mensaje a la clase política. 

Durante la transmisión de Mucho Gusto —en medio de un análisis del polémico escenario—, el comunicador lanzó: “Yo no estoy dispuesto, con mis impuestos, a financiar la bencina de ningún parlamentario. Lo digo a la cámara dos, a esta hora, con el expresidente del Senado que está acá... encuentro que esto es grosero".

“Acto seguido, cada uno llega a Valparaíso en bus, se los digo inmediatamente. Lo pueden tomar aquí en la Estación Central. Tómense un Uber, hagan la hueá que quieran. Pero me parece que la gente tiene derecho a decir: ‘Ok, pagamos los 500 pesos de alza, pero yo no financio más a través de mis impuestos el bono de bencina de ningún pelotudo’”, sentenció. 

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Se lanzó contra ministro Quiroz 

Luego, dirigió sus dardos contra quien se encargó de dejar caer la bomba durante la noche del lunes: el ministro de Hacienda: Jorge Quiroz. “¿Cómo llega él al Ministerio de Hacienda? ¿En qué auto se va? ¿Quién le echa bencina y quién la paga?“, cuestionó. “En un auto fiscal, y ese auto tiene un pago del Estado de su bencina, como todos los ministros”, le contestó el periodista Roberto Saa.

Ante eso, Neme dejó una conclusión a la vena: “Exacto, además de pagar mi bencina voy a tener que pagarle la bencina a él”. En esa misma línea, aclaró que “el tema técnico no lo voy a cuestionar, sé que el shock petrolero es importante, conozco perfectamente la dinámica del estrecho de Ormuz y lo que está pasando en Irán, a mí no me van a venir a contar cuentos, cubrí internacional durante 15 años”.

Bajo esa lógica, Neme puso en entredicho los criterios aplicados en la próxima alza en los precios de las bencinas, apuntando a una desconexión con el impacto social de las decisiones adoptadas.

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