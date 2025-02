Neme reacciona molesto con vendedora ambulante extranjera: "¡Está lleno de grasa!"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme reaccionó molesto con una vendedora ambulante extranjera, específicamente de nacionalidad peruana quien reclamó por la instalación de unas piedras en Estación Central. En concreto la medida implementada por el municipio buscaría evitar la instalación de puestos ilegales.

“¿Usted tiene su documentos al día? ¿Por qué arriesgarse a estar permanentemente en ese juego del gato y el ratón?” señaló el comunicador en conversación con la mujer. La Municipalidad de Estación Central instaló piedras en la calle Toro Mazote, específicamente en el sector conocido como la ‘Pequeña Caracas’, con el fin de ahuyentar a los vendedores ambulantes.

¿Qué le dijo Neme a la vendedora ambulante?

“Si ustedes me pidieran un documento, uno enfrenta todo eso para poder trabajar y aportar con el Estado, esa es la idea de uno, pero nunca he hecho el intento”, respondió la mujer agregando una critica sobre las piedras instaladas. “¡Mire esas piedras mal colocadas! Yo también vendo, pero hubieran hecho otra estrategia. Con esas piedras cualquiera puede tropezar. Hubieran puesto un jardincito” dijo.

En un intento de justificar su trabajo, la señora Rosa aseguró que “acá la venta se mueve. Uno tiene que ser inteligente, donde está el Metro, se vende”. Ante esto el periodista reaccionó molesto. "La primera acción de inteligencia es conocer la ley del lugar donde uno llega, perdón, pero el comercio ambulante ha degradado los barrios en la Región Metropolitana, así que no nos pida a la audiencia que mire esto con ojos de amabilidad. Uno tiene mínimos legales que respetar, poh, señora Rosa. En Lima, en Santiago, en Trujillos y Antofagasta" lanzó.

"Sí, gracias. Agradecida de muchas cosas, por los 10 años que llevo acá" expresó la vendedora. "Esas piedras que usted dice que son feas las pusieron por el comercio ambulante y el daño que causa. ¿Usted está consciente de eso?" detalló el conductor. Sobre esto la señora Rosa respondió con que "sí, estoy consciente de daño que se causa, porque no todo venimos con el corazón bueno a trabajar y eso está causando el problema acá. Por un pecado de uno, pagamos todos. Uno quiere respetar la cada donde está" señaló.

"Discúlpeme, no es un tema moral, es un tema legal. ¿Usted ha intentado regularizar su situación comercial en Chile, sí o no?" consultó Neme. "No, pero sí me han dicho (que lo haga). Pasando las vacaciones, estoy pensando en hacer eso" confesó. "Pusieron las piedras y están vendiendo hasta flores. Miren lo demencial de la imagen. La señora Rosa, muy amorosa y todo, pero dice con una inocencia o una torpeza intelectual que ‘deberían haber puesto un jardín’... ¿Qué? ¿Acaso le vamos a poner una orquídeas, señora Rosa? ¿Qué es lo que le vamos a poner? Eso está lleno de grasa" finalizó el periodista.

