¡Nieta de María Elcira rompe en llanto! María Luisa Godoy lanza comentario que la afectó

Durante la jornada en el matinal Buenos Días a Todos la nieta de María Elcira Contreras (86), Carla Hernández reconoció que se encontraba atravesando un complejo momento personal luego de que salieran a la luz nuevos antecedentes de la investigación, como lo fue una conversación entre ella y su marido en la que hablaban de lo expuesto por el “testigo clave”.

En concreto el testigo que se contactó con la joven abogada abrió la teoría de que los dueños del fundo Las Tórtolas habría secuestrado a la mujer e incluso mencionó que le habrían pedido "borrar" las imágenes de las cámaras de seguridad. “Era un supuesto trabajador del restaurante, que habló de forma anónima, que no dijo su nombre y que escribió mediante WhatsApp. Cuando lo agrego, tiene un nombre relativo a Limache”, recordó Carla en el Mucho Gusto.

¿Qué le dijo Godoy a nieta de María Elcira que la hizo llorar?

“Nuestro único objetivo es encontrarla, más adelante veremos qué hacemos, pero es terrible la angustia. Cuando encuentran algo me da tanta ansiedad que me da algo de energía, pero después, cuando ya no encuentran nada, es terrible” partió revelando Hernández sobre su estado actual en el matinal de TVN.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Pucha, Carla, han pasado tantos meses, hemos estado describiendo lo angustiante de la situación y obviamente te ves más afectada cada día”, apuntó la animadora del programa matinal. “Yo creo que estas cosas terminan haciendo mal, despertar cada día que la noticia (del hallazgo) no existe y la incertidumbre sigue. Me gustaría decirte que lo siento mucho”, añadió la comunicadora.

Fue ahí donde Carla trató de responder. “Han sido terribles estos meses sin saber nada”, reconoció, justo antes de romper en llanto y pedir permiso para ponerse las gafas. No puedo hablar más.“Dale un abrazo, porque no es interés nuestro que haya un desborde emocional, con llanto”, lamentó (y aclaró) Eduardo Fuentes.

Te puede interesar: VIDEO: ballena se traga y escupe a kaykista en el sur