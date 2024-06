Lluvia de troleos: Neme reacciona en vivo a comentarios sobre su particular look

En pleno Mucho Gusto el Periodista José Antonio Neme se percató de que estaba siendo protagonista de una lluvia de troleos en redes sociales por su vestimenta. En concreto el comunicador decidió ponerse un sweater tejido, con separaciones de color blanco amarillento que fue comparado por muchos con el aspecto de un Kuchen.

“Neme está vestido de kuchen”; “Jamás había visto el Chaleco Kuchen de Neme. No es hate ni nada, solo que el chaleco me distrae”; "No te diré que Neme es un pastel, Pero habrá señales..."; "Hoy #neme con outfit de Kuchen de manzana"; "Neme un dulce kuchencito hoy", fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver en redes sociales.

¿Qué dijo Neme sobre su look?

En medio del programa, el animador se refirió a los comentarios sobre su vestimenta. “Yo aquí he ido anotando todo, aunque digan que mi chaleco parece de kuchen, pero no importa, yo igual estoy anotando todo” lanzó. Frente a su comentario Karen Doggenweiler lo defendió y mencionó “yo se lo tejí”

Sin embargo, las bromas continuaron en el estudio y Neme aseguró. “Este sweater es una cábala, es muy importante para mí”. Para posteriormente bromear con su chaleco. “Ojalá alguien me pegue un mordisco con este sweater” dijo entre risas y aseguró que lo dejaría en la portería del canal como un regalo para quien quisiera pasar a buscarlo.

“Estoy regalando el sweter Kuchen que use hoy día en el matinal, a mi me encanta me da lo mismo que no le haya gustado a todo el mundo pero a la gente que si le gustó, porque hay mucha gente que me escribió, un regalo de mi parte. Lo voy a dejar en la portería de Mega a partir de las cinco de la tarde, es talla L tiene una sola postura” dijo en sus historias de Instagram.

