La inesperada predicción de Latife Soto que deja sin palabras a Neme: "¡La declaración del año!"

Durante una nueva transmisión en vivo de Instagram entre José Antonio Neme y la tarotista Latife Soto, quienes estaban acompañados por Karen Doggenweiler, hablaron sobre la reciente prisión del alcalde de Recoleta Daniel Jadue quien quedó en prisión preventiva por los delitos de estafa, fraude al fisco reiterado, entre otros. Fue en eso que la brujita se mandó una potente declaración.

Cabe mencionar que Jadue quedó en prisión mientras dura la investigación en su contra en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Sobre las acusaciones en su contra, Jadue ha señaló al termino del juicio en su cuenta de X que era inocente y que todo se trataba de una persecución política. "Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!" declaró.

¿Qué dijo Latife Soto sobre Jadue?

“Las cartas dicen que él está muy pensativo, reflexionando, pero a mí me sale en la cartas que hay un tema que está muy demostrado” partió diciendo Soto generando la intriga de los comunicadores quienes le pidieron que desarrollara la idea. “De todo lo que se le está enjuiciando, hay un tema que no tienen cómo decir que no es real. Hay un tema que es muy complicado, me da la impresión que hay compras de algo que está muy comprobado que están hechas por él” añadió.

Ante la mirada expectante de Neme y Doggenweiler la tarotista volvió a lanzar sus cartas y declaró. “Yo les voy a decir otra cosa. Me salió otra cartita aquí y, ojo amigos, porque se viene época de cárcel para harta gente” lanzó. “¡Ay, Lati, pero te mandaste la declaración del año!” reaccionó el Periodista.

“Sí, en serio. Acá me sale una carta que, a partir de lo que está pasando con el alcalde Jadue, se van a activar muchas querellas y cosas judiciales que están piolitas, archivadas, en estudio (...) Comienza una época de justicia divina que va a ser ocupada en la justicia terrenal” cerró Soto en el live.

Frente a esto, Neme intentó interpretar sus palabras desde una visión más aterrizara. “Bueno, perdón que sea mal pensando, pero estamos en año electoral y ustedes saben que la política es media cochinona. Yo al menos creo eso, y claro que se están reactivando muchas cosas” concluyó.

