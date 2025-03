Neme reacciona en vivo a nueva declaración de Joaquín Lavín sobre su nuera Cathy Barriga: "Me cuesta"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se refirió a las recientes palabras de Joaquín Lavín sobre su nuera Cathy Barriga, quien se encuentra en prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres de San Miguel mientras se le investigan los cargos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Recordemos que Lavín, ha visitado en varias ocaciones a Barriga e incluso ha declarado que considera que es una injusticia su prisión. “Creo que esta es la séptima vez que la vengo a ver, y es la vez que la he visto más afectada (...) Ella no es un peligro para la sociedad, todos lo saben. Rechazar que siquiera se pueda ver su caso es demasiado, o sea, se está impidiendo que mis nietos y, especialmente, uno de ellos, que tiene la condición que ustedes saben, pueda ver a su mamá" señaló con anterioridad el ex candidato presidencial.

¿Qué dijo Neme sobre las nueva declaraciones de Lavín?

Este lunes Lavín se volvió a referir a la situación de Barriga. “Me sigue causando duda. Él tiene derecho a defender a quien quiera e ir a ver quien quiera, pero me genera duda su rol. Y no su rol de suegro o abuelo, pero él se casa con la teoría de la operación política” declaró Neme. “Yo no pondría las manos al fuego ni siquiera por mi mamá" aseguró.

"Me cuesta entender la fe dogmática de Lavín Infante sobre la gestión de su nuera. Tiene una fe cerrada”, apuntó para luego insistir en su punto. “Creo que él está apostando todo su capital político sobre la mesa, porque las últimas veces que lo hemos visto, él dice que no tiene ninguna duda de que Cathy Barriga es inocente. No tiene ni la más mínima duda” mencionó.

“Porque empezar a decir que esto es una operación política o que la Fiscalía se ha empeñado con un encono nunca antes visto o que él quiere que haya un juicio porque todo se va a desmoronar...”, añadió el periodista, sorprendido por la postura del excandidato presidencial que ha sido incondicional con la exchica Mekano.

