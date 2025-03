Joaquín Lavín laza ferria defensa a Cathy Barriga: "No es un peligro"

A la salida de la visita que le realizó Joaquín Lavín a su nuera Cathy Barriga en la Cárcel de Mujeres de San Miguel, el político y excandidato presidencial decidió hablar con la prensa y lanzó una ferria defensa a la madre de sus nietos. En concreto el también exalcalde de Las Condes mencionó que Barriga no era un peligro para la sociedad.

Cabe señalar que en la instancia Lavín señaló que es séptima vez que la visita en el penal y que en esta oportunidad la vio bastante afectada. Además su hijo Joaquín Lavín Jr. apuntó contra el actual alcalde de Maipú Tomás Vodanovic. “Esto es una obsesión, porque le ha dado muchos réditos políticos. Vayan ustedes a Maipú y vean cómo corre el agua. Lo único que ha hecho él y como se ha mantenido en la palestra es diciendo que no tenía recursos por culpa de Cathy Barriga” declaró.

¿Qué dijo Joaquín Lavín en defensa de su nuera?

“Creo que esta es la séptima vez que la vengo a ver, y es la vez que la he visto más afectada. Y yo creo que, como abuelo, esto es mucho”, señaló Lavín a la salida de la cárcel. “Ella no es un peligro para la sociedad, todos lo saben. Rechazar que siquiera se pueda ver su caso es demasiado, o sea, se está impidiendo que mis nietos y, especialmente, uno de ellos, que tiene la condición que ustedes saben, pueda ver a su mamá”, agregó el ex ministro de Educación.

Lavín afirmó que la denuncia de Fiscalía se basa en un cálculo mal hecho por Contraloría, donde apuntaban a un déficit de 30 mil millones durante la gestión de Barriga en Maipú, pero que en realizad sería 30 veces menor. “Hay un hecho nuevo del porte de una catedral, que es que nunca hubo un déficit de 30 mil millones en Maipú, nunca hubo. Entonces, por lo menos, que discutan eso”, afirmó.

“La Contraloría derogó el instructivo con el cual se calculó ese déficit y, justamente, para evitar distorsiones, porque las había, sacó un nuevo instructivo en diciembre del 2024. Y si tú calculas el déficit con ese instructivo, esto es 30 veces menos que lo que ha dicho la Fiscalía, y esa es la forma correcta de calcularla”, añadió Lavín. “Le están quitando el derecho a mis nietos de estar con su mamá y, especialmente, a uno de ellos, esto lo está afectando mucho”, cerró.

