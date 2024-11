Neme lanza inesperada talla a Viñuela: se salió de libreto en plena Matinatón

Durante la mañana CHV fue el encargado de recibir a los diferentes conductores de matinales de la TV chilena para realizar la Matinatón en campaña de la Teletón. En la instancia José Antonio Neme lanzó una inesperada talla a José Miguel Viñuela, con la cual se salió de libreto generando la risa de los presentes en el estudio.

En concreto en el canal se juntaron, Maria Luisa Godoy y Eduardo Fuentes de TVN; José Antonio Neme y Karen Doggenweiler de Mega; Julia Vial y José Miguel Viñuela por TV+, además de Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez de CHV. En la instancia, la periodista Álvarez anunció un trueque de parejas, situación que dio paso a todo tipo de tallas.

¿Qué talla lanzó Neme?

“Estoy rodeada de ‘Joses’ así que no le estoy poniendo el gorro a nadie” aclaró Marianne Schmidt, quien acompañó a José Antonio Neme hasta el estudio de CHV. Al escuchar esto, Neme no se aguantó y lanzó un comentario con doble sentido que no dejó indiferente a nadie e incluso saco risas entre los presentes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Viñuela le da más cosas que yo, cosas que no le puedo dar” dijo en el estudio al que llegó incluso Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco. A esto se sumó JC Rodríguez quien para romper el hielo mencionó. “No nos habíamos dado cuenta, ah” lanzó el comunicador. Por su parte, el aludido Viñuela complementó con una talla en la misma línea de Neme.

“Yo tampoco puedo. Para ser realistas, yo hace mucho tiempo que tampoco las puedo dar” dijo sacando la risa solo de Álvarez, por lo que decidió cambiar rápidamente de tema. Cabe señalar que el evento de la Teletón se realizará este viernes 8 de noviembre a partir de las 22:00 horas (hora de Chile) en el Teatro Teletón.

Te puede interesar: Nuevo golpe a Cathy Barriga: orden de la justicia la dejaría sin sus ganancias en OnFayer