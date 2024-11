Nuevo golpe a Cathy Barriga: orden de la justicia la dejaría sin sus ganancias en OnFayer

Durante la jornada el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago ordenó encargar las ganancias que esta obteniendo Cathy Barriga en la plataforma para adultos OnFayer mientras se encuentra con arresto domiciliario total por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La querella fue presentada por la Municipalidad de Maipú y Tomás Vodanovic.

Según información de la La Tercera, solicitaron al tribunal que la plataforma chilena de contenido para adultos retenga todos los pagos mensuales que harían Barriga por el dinero que genera con su material. La idea es que si Barriga es condenada, ese dinero ayude a cubrir parte de los daños causados en dicha comuna que tiene un deficit de más de 30 mil millones.

¿Cuánto ganó Cathy Barriga en OnFayer?

En el matinal Contigo en la Mañana el periodista Julio Cesar Rodriguez dio a conocer que la ex chica reality habría recibido un millonario monto en la plataforma. “Se filtró que ordenaron embargar las ganancias de Cathy Barriga por su contenido para adultos. Este dinero asciende a una cifra, más menos, de 30 millones de pesos” dijo.

Así mismo el profesional reconoció que “tengo un dato súper bueno. Cathy Barriga ni siquiera había retirado el momento total” apuntó. “Retiró un tercio. Según el dato que tengo yo, de una muy buena fuente, es que Cathy Barriga sólo retiró el tercio”aseguró agregado que “no quiero dar la cifra, pero de lo mucho que es, Cathy Barriga no ha retirado todo; sólo un tercio” agregó.

Barriga no se ha referido hasta ahora sobre esta nueva medida e incuso durante la mañana subido una fotografía de unas velas sobre la que puso una canción llamado "Resiliencia". Cabe mencionar que, para las pasadas elecciones de alcaldes, la ex chica reality aseguró que no pudo asistir a votar por el acoso de la prensa fuera de su casa.

