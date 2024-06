¡Tenso momento! Neme lanza "desubicado" comentario a Jaime Leyton

Durante la mañana en el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme se refirió a los resultados de la última encuesta Cadem que posicionó al meteorólogo Jaime Leyton como el profesional en esta área más creíble de la televisión. Fue en la efusividad del momento, que el comunicador se refirió a Leyton como "anciano".

“Don Jaime, el meteorólogo mas creíble de la televisión, don Jaime, súper merecido”, lo eligió Karen Doggenweiler en su ingreso al estudio, mientras sonaba de fondo un sonido ambiental de aplausos. "Según reveló el estudio "5C" de Cadem, Mega es el canal preferido para ver el tiempo y el mismísimo Jaime Leyton fue elegido por los chilenos como el meteorólogo más popular y favorito" escribieron en la cuenta de X de Mega.

¿Qué le dijo Neme a Leyton?

Luego el Periodista tomó la palabra para hablar en profundidad sobre el “hombre del tiempo” que adelantó las características del temporal que llegaría a la Región Metropolitana. “Había mucha gente, de verdad, en la tarde de ayer Jaime Leyton fue tendencia en redes sociales durante mucho rato, la verdad la gente llamaba a la radio... (y decían) liberen a Jaime, déjenlo tranquilo, ese anciano necesita...” alcanzó a decir Neme.

Fue en eso que el querido meteorólogo interrumpió al comunicador. “Yo no vi en ninguna vez la palabra anciano” aseguró frenando en seco al Periodista. “Usted es un hombre joven, robusto, deportista...” mencionó para arreglarla el conductor del matinal mientras recordaba el despacho que había realizado el profesional del clima el día anterior.

“Agradezco de todo corazón a la gente que estaba preocupada por mi integridad, pero de verdad sentir lo que siente la gente cuando uno pronostica este tipo de cosas, es valiosísimo” aseguró el destacado por la encuesta. "Don Jaime Leyton es una persona agradable de ver. Transmite mucha sencillez ,caballerosidad y humildad en su forma de ser"; "Lo único bueno que tiene el canal..es ese señor y la cote Quintanilla"; "AGUANTE DON JAIME NO HAY DON JAIME NO HAY LIKE", fueron algunos mensajes que dejó la noticia.

