Amaro Gómez- Pablos se refiere a situación de Argentina y lanza dura advertencia para Chile

El periodista español radicado en Chile, Amaro Gómez-Pablos se refirió a la crisis económica que vive Argentina y lanzó una potente advertencia para Chile. En concreto el profesional se refirió a la gira del presidente por Europa, y su visita a Alemania destacando estas instancias y asegurando que no era indispensable la presencia de Boric en el país ante las inundaciones.

Lo anterior luego de que varias autoridades comunales mencionaran la necesidad de que em mandatario estuviera en el país. "Entiendo que el Presidente está en Alemania, que está preocupado de otros asuntos y le queremos pedir al Presidente, tal vez en alemán... Herr Präsident, wor... habe... hilf uns... le pedimos ayuda Presidente", lanzó agregando. "Lo hablo pésimo, pero ojalá el Presidente entienda en alemán".

¿Qué dijo Amaro sobre las crisis?

“Absurdo que cancele su gira… ¿qué va a hacer en casa que no pueda hacer su gobierno?” se preguntó el exconductor de noticias. “Argentina con 4% de inflación va encaminada a superarnos y Milei no ha perdido el tiempo atrayendo inversiones; Perú con nuevo mega puerto que eclipsa a San Antonio. Si Chile sigue durmiendo…” añadió.

"Amaro, Argentina está entrando en recesión, con 4% de inflación MENSUAL, con casi 60 % de pobreza y desempleo en 2 dígitos, no encontraste un peor ejemplo” le comentó una usuaria a lo que Amaro respondió. “Las dificultades de Argentina son conocidas e indistinto de su Presidente, les deseo bien. Se lo merecen. Están sufriendo, pero ojalá salgan del atolladero. Chile… duerme” dijo.

"Amaro que te fumaste hoy hombre. Está bien que te caiga pésimo el gobierno del Presidente Boric, pero ahí de estar peor que Argentina es no ver la realidad, si jefe de estado debe ir con su gabinete y empresarios a buscar inversión para el país. Cómo tan ciego hombre"; "El comentario más sesgado que he leído, eres realmente un periodista? De verdad, creo estás un tanto desenfocado, más encima, indicas al loco de Argentina para dar el ejemplo de la baja inflación, te has informado de la forma que lo está logrando? Das vergüenza", fueron otros mensajes que recibió y decidió no responder.

