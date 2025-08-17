“De sicariato los colombianos saben”: La reflexión de Neme tras detención de sicario del “Rey de Meiggs”

José Antonio Neme

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Diego Sánchez y Lucas Di Yorio

En Coquimbo Unido se olvidan de la U y comienzan a probarse la corona: "Es la suerte del..."
Julio Vaccari U de Chile vs Independiente

"Un gol con la mano": La insólita propuesta del DT de Independiente para darlo vuelta ante la U
sicario Alberto Carlos Mejía Hernández

¡¿CUANTO TIEMPO?! Autoridades entregan detalles sobre proceso de extradición del sicario del “Rey de Meiggs”
Johnny Herrera Colo Colo vs Universidad Católica

Johnny Herrera le da en el suelo a Colo Colo tras goleada de la UC: "No se salva nadie"
Valparaíso

¡Lo agarraron a batazos! Captan estrepitosa caída de ladrón que entró a robar a una carnicería en Valparaíso
Fernando Zampedri Colo Colo vs Universidad Católica

Esposa de Fernando Zampedri saca ronchas en Colo Colo con picante burla: "No querían que…"
Jorge Almirón Colo Colo

"Soy de la casa": El exjugador de Colo Colo que se ilusiona con reemplazar a Jorge Almirón en el banco
extranjero

¡Se habría impacientado! Furioso hombre extranjero agredió a guardias de seguridad en Chicureo
sicario Alberto Carlos Mejía Hernández

¿En dónde estaba? Así fue la detención del sicario del Rey de Meiggs
Jorge Almirón Colo Colo

"Hay acuerdo": Jorge Almirón deja Colo Colo tras escandalosa goleada de la UC

Tras conocerse la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, señalado como el sicario del “Rey de Meiggs”, el periodista José Antonio Neme, rostro de Mucho Gusto, estuvo en conversación con Meganoticias mientras se encuentra en territorio colombiano.

El comunicador entregó antecedentes sobre la información disponible en Colombia respecto a la detención del individuo y explicó de qué manera los medios locales han seguido el caso.

"Les comento la escasa información que se tiene de la detención del sicario venezolano (...) Básicamente, llama la atención a la prensa local la manera como se concreta esta detención, con un sicario teñido, o decolorado, que intentó, me imagino, o cambiar su aspecto o abrazar una moda bastante cuestionable desde el punto de vista estético", comenzó diciendo Neme al noticiario.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

"Y, además, caminando en una zona residencial, no en un operativo especial, ni en una situación de cautiverio o muy escondido. Un individuo que va caminando, casi como que a comprar el pan, y es interceptado por la policía, lo que habla de muchas cosas, de la coordinación de la policía chilena y colombiana", comentó. "Al menos, ya con esto, uno podría ser positivo y decir 'bueno, acá comienza a esclarecerse el caso'", agregó. 

La detención del sicario y la prensa colombiana

Por otro lado, Neme detalló que los medios colombianos no abordaron todas las implicancias legales que tuvo la salida de Mejía de Chile. “En este país acaban de enterrar a un senador hace una semana, que fue asesinado por un sicario de 15 años. Así que de sicariato los colombianos saben bien, y con mucho dolor".

"Pero sí, vi algunos medios. Una caluguita, un par de informaciones ayer, pero el titular llegaba a 'detienen a sicario que se fugó de Chile', la trastienda no tiene mucho que ver con los medios colombianos", contó. 

Al final, Neme entregó sus impresiones sobre el caso, sosteniendo que "a mí me parece que la frontera entre Colombia y Venezuela es una de las más complejas del continente. Es muy extensa, muy accidentada geográficamente… Probablemente, si él hubiera cruzado la frontera, no tendríamos este desenlace. (...) No me cabe ninguna duda de que él iba a hacer una escala familiar y su próximo destino era ir a Cúcuta y de ahí cruzar hacia Venezuela".

NOTAS DESTACADAS

Diego Sánchez y Lucas Di Yorio

En Coquimbo Unido se olvidan de la U y comienzan a probarse la corona: "Es la suerte del..."
Julio Vaccari U de Chile vs Independiente

"Un gol con la mano": La insólita propuesta del DT de Independiente para darlo vuelta ante la U
sicario Alberto Carlos Mejía Hernández

¡¿CUANTO TIEMPO?! Autoridades entregan detalles sobre proceso de extradición del sicario del “Rey de Meiggs”
Johnny Herrera Colo Colo vs Universidad Católica

Johnny Herrera le da en el suelo a Colo Colo tras goleada de la UC: "No se salva nadie"
Valparaíso

¡Lo agarraron a batazos! Captan estrepitosa caída de ladrón que entró a robar a una carnicería en Valparaíso
Fernando Zampedri Colo Colo vs Universidad Católica

Esposa de Fernando Zampedri saca ronchas en Colo Colo con picante burla: "No querían que…"
Jorge Almirón Colo Colo

"Soy de la casa": El exjugador de Colo Colo que se ilusiona con reemplazar a Jorge Almirón en el banco
extranjero

¡Se habría impacientado! Furioso hombre extranjero agredió a guardias de seguridad en Chicureo
sicario Alberto Carlos Mejía Hernández

¿En dónde estaba? Así fue la detención del sicario del Rey de Meiggs
Jorge Almirón Colo Colo

"Hay acuerdo": Jorge Almirón deja Colo Colo tras escandalosa goleada de la UC
Romai Ugarte Colo Colo vs Universidad Católica

"Muertos vivientes": Romai Ugarte liquida a Colo Colo con fuerte dedicatoria a Fernando de Paul
Jorge Almirón Colo Colo

¿Fin del ciclo?: Jorge Almirón pone fecha para su inminente salida de Colo Colo
fuga de asesino de cabo Florido

"Si me llego a encontrar con él…": El sentido mensaje de padre de cabo Florido tras fuga de asesino de su hijo
Antofagasta

¡Unidos contra las tomas! Vecinos de Antofagasta se organizan para defender sus terrenos
Lucas Cepeda Colo Colo

¡Ya es un hecho!: Filtran los millones que Atalanta pagará a Colo Colo por Lucas Cepeda
Andrés Ducatenzeiler U de Chile vs Independiente

Expresidente de Independiente calienta la vuelta ante la U con feroz ninguneo: "Un equipo chiquitito"
Franco Parisi

¡Le enrostró historial de deudas! Savka Pollak cuestionó apoyo ciudadano a Franco Parisi
reos

Gobierno se pronunció tras fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso: Apuntan a serie de fallos
abogado

¿Héroe sin capa? Abogado viral se sinceró y defendió el por qué da consejos sobre deudas
vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo