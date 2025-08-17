“De sicariato los colombianos saben”: La reflexión de Neme tras detención de sicario del “Rey de Meiggs”

Tras conocerse la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, señalado como el sicario del “Rey de Meiggs”, el periodista José Antonio Neme, rostro de Mucho Gusto, estuvo en conversación con Meganoticias mientras se encuentra en territorio colombiano.

El comunicador entregó antecedentes sobre la información disponible en Colombia respecto a la detención del individuo y explicó de qué manera los medios locales han seguido el caso.

"Les comento la escasa información que se tiene de la detención del sicario venezolano (...) Básicamente, llama la atención a la prensa local la manera como se concreta esta detención, con un sicario teñido, o decolorado, que intentó, me imagino, o cambiar su aspecto o abrazar una moda bastante cuestionable desde el punto de vista estético", comenzó diciendo Neme al noticiario.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Y, además, caminando en una zona residencial, no en un operativo especial, ni en una situación de cautiverio o muy escondido. Un individuo que va caminando, casi como que a comprar el pan, y es interceptado por la policía, lo que habla de muchas cosas, de la coordinación de la policía chilena y colombiana", comentó. "Al menos, ya con esto, uno podría ser positivo y decir 'bueno, acá comienza a esclarecerse el caso'", agregó.

La detención del sicario y la prensa colombiana

Por otro lado, Neme detalló que los medios colombianos no abordaron todas las implicancias legales que tuvo la salida de Mejía de Chile. “En este país acaban de enterrar a un senador hace una semana, que fue asesinado por un sicario de 15 años. Así que de sicariato los colombianos saben bien, y con mucho dolor".

"Pero sí, vi algunos medios. Una caluguita, un par de informaciones ayer, pero el titular llegaba a 'detienen a sicario que se fugó de Chile', la trastienda no tiene mucho que ver con los medios colombianos", contó.

Al final, Neme entregó sus impresiones sobre el caso, sosteniendo que "a mí me parece que la frontera entre Colombia y Venezuela es una de las más complejas del continente. Es muy extensa, muy accidentada geográficamente… Probablemente, si él hubiera cruzado la frontera, no tendríamos este desenlace. (...) No me cabe ninguna duda de que él iba a hacer una escala familiar y su próximo destino era ir a Cúcuta y de ahí cruzar hacia Venezuela".