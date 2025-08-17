¿En dónde estaba? Así fue la detención del sicario del Rey de Meiggs

sicario Alberto Carlos Mejía Hernández

Por: Catalina Martínez

El recién pasado sábado 16 de agosto, Carabineros comunicó la captura en territorio colombiano del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, señalado como el autor material del asesinato de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”.

La institución informó el hecho a través de su cuenta de X. “A raíz de diligencias realizadas por parte del Departamento OS9 en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, y a través de nuestro agregado policial en ese país, se logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, sujeto que huyó del país y que se encuentra vinculado en el homicidio del “Rey de Meiggs”, procedimiento en desarrollo", detallaron.

En Barrancabermeja, municipio del departamento de Santander, agentes de la Policía Nacional de Colombia detuvieron a Mejía. Un registro en video muestra cómo, con el cabello teñido de rubio, el joven caminaba por las calles cuando fue abordado por los efectivos policiales.

Un agente logró derribarlo y, en cuestión de segundos, más uniformados se sumaron al procedimiento. Con las manos ya esposadas, el presunto sicario fue registrado, para luego leerle sus derechos. 

A la espera de la extradición 

Mientras tanto, la Fiscalía también confirmó la captura del sicario. “La detención se produjo en virtud de una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite localizar y retener a personas buscadas por la justicia de distintos Estados”, detallaron.

En relación al proceso de extradición, la entidad señaló que en la legislación colombiana la notificación roja no equivale directamente a “una detención previa con fines de extradición”. En vez, esto da inicio a un procedimiento para que Chile, el país requirente, formalice su solicitud en un plazo acotado.

El periodo fijado es de cinco días, contados a partir de la recepción oficial de la notificación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Una vez iniciado, corresponde llevar a cabo las gestiones correspondientes.

La Fiscalía concluyó su comunicado reiterando “su compromiso con la persecución penal de delitos graves y con la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, asegurando que los responsables enfrenten la justicia en nuestro país“.

