El fuerte descargo de Neme contra el Gobierno tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: “Déjense de huev…”

En medio del complejo panorama que atraviesa Cuba a raíz del bloqueo económico de Estados Unidos, el Gobierno de Chile anunció esta semana que enviará ayuda humanitaria al país caribeño. La decisión del Palacio no tardó en generar reacciones críticas desde la oposición. Bajo ese contexto, el periodista José Antonio Neme abordó el tema y dejó un furioso descargo en vivo, donde apuntó con todo a una frase del presidente Gabriel Boric.

En plena transmisión del matinal Mucho Gusto de Mega, el rostro televisivo partió mostrándose a favor del envío de ayuda humanitaria a la isla. “Me parece razonable y, de alguna u otra manera, empático, leal”, expresó.

Pero el escenario dio un giro de 180 grados cuando el comunicador apuntó directamente a la estrategia comunicacional del Gobierno. En ese sentido, cuestionó que se presentara la ayuda como un gesto ajeno al contexto político cubano.

“Me importa tres carajos, déjense de huevear”

Neme partió explicando que “me parece que el principio del enunciado es perfecto, cuando ellos dicen ‘vamos a ir en ayuda’. Pero cuando dicen, ‘al margen de’. No, pues, no es al margen de, es junto con la democracia siempre“.

“¿No es el Presidente de la República (Gabriel Boric) el que se ha paseado por el continente diciendo ‘democracia siempre’? Entonces, debería aplicar esa misma frase al caso cubano”, cuestionó.

“No es ‘los vamos a ayudar independiente de lo que ha ocurrido desde el año 60′. Lo que tú pones al margen es algo menor. A mí me parece que ‘junto con mandarle ayuda y darle una mano al pueblo cubano, el gobierno de Chile siempre va a abogar porque los países transiten a la democracia y el caso cubano no es la excepción’. Les hice el comunicado gratis", disparó.

A sabiendas de una posible lluvia de críticas, el periodista cerró diciendo: “Y al que le moleste, hueón, que se cambie de canal, porque yo no voy a abogar por dictaduras de mierda como la cubana. Me importa tres carajos, déjense de huevear”.

El anuncio del presidente Boric

Cabe destacar, que desde La Moneda se han hecho varios pronunciamientos públicos donde afirman que la ayuda a Cuba es de carácter humanitario y no está ligada a apoyos políticos ni al régimen cubano.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, defendió la medida y precisó que la ayuda comprometida por Chile fue articulada mediante organismos multilaterales, como parte de una iniciativa de carácter estrictamente humanitario. De acuerdo con su planteamiento, la donación no representa un gesto de respaldo al régimen cubano ni al Partido Comunista, ni supone apoyo económico a la administración de la isla.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric se refirió a la medida a través de su cuenta de X. “El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”, escribió en la publicación que habría sido el catalizador de la ira de Neme.

“A través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos, y hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones”, sentenció el mandatario.

