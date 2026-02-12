¡Alzó la voz ante críticas! Camila Vallejo separa cooperación humanitaria de política tras apoyo de Chile a Cuba

Tras confirmarse que Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba, las críticas no tardaron en elevarse. Frente a ese escenario, Camila Vallejo, ministra de la Secretaría General de Gobierno, alzó la voz para defender los principios solidarios que motivaron la decisión y separarlos de cualquier respaldo político al país caribeño.

El anuncio del canciller Alberto van Klaveren, quien confirmó el apoyo económico de nuestro país, abrió un nuevo flanco de discusión. Sin embargo, la secretaria de Estado buscó cambiar el foco: pidió que la disputa política no se mezcle con la ayuda humanitaria destinada al pueblo cubano.

La protección de la vida

En conversación con CNN Chile, la vocera de Gobierno sentenció que “las ayudas humanitarias no son apoyos políticos”. En esa misma línea, dejó en claro que el propósito del aporte es llegar donde más se necesita, como salud y comida.

Luego, hizo énfasis en la prioridad de la protección de la vida, bajo un contexto de escasez de insumos básicos o problemas en el acceso a la atención médica. Desde esa convicción, advirtió que convertir la ayuda en una moneda de presión política termina vaciándola de su razón de ser.

Y no solo eso, pues Vallejo puso sobre la mesa un antiguo episodio que demostró que la solidaridad entre Chile y Cuba ha sido recíproca. Recordó que, tras el devastador terremoto de 2010 y aun cuando atravesaba serias dificultades económicas, la nación del Caribe envió una brigada médica hasta territorio chileno.

Para la ministra, este tipo de acciones son una prueba clara de que cualquier diferencia ideológica queda relegada cuando se trata de proporcionar ayuda humanitaria ante una situación de crisis.

La ayuda de Chile a Cuba

Por otro lado, el aporte que entregará Chile no irá de forma directa, sino que pasará por las agencias de Naciones Unidas, quienes se encargaran de definir qué se necesita con mayor urgencia.

De acuerdo a lo detallado por Cancillería, la ayuda llegará mediante un mecanismo ya utilizado en crisis como Ucrania, Gaza y en emergencias ocurridas en el Caribe: el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza.

Al final, Camila Vallejo se plantó frente a las críticas de la oposición recalcando su punto central: discutir sobre el gobierno cubano no puede confundirse con la urgencia de ayudar a su gente. Y lo cerró con una frase simple y directa: “hay que saber separar las aguas”.

