¡Intentaron ayudarlo! Recordada estrella infantil de Nickelodeon se encuentra en situación de calle

El actor estadounidense, Tylor Chase, quien dio vida al carismático Martin Qwerly en la popular serie de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned, ha vuelto a ser noticia, aunque esta vez por un preocupante motivo: fue captado aparentemente viviendo en situación de calle.

El portal Infobae informó que el estado actual del recordado actor salió a la luz después de que la tiktoker @lethallalli difundiera un registro grabado en Riverside, California, donde se le ve atravesando serias dificultades.

Inicialmente, la influencer publicó una imagen del intérprete de 36 años, en la que aparece con una apariencia deteriorada, luciendo barba crecida y vestimenta desgastada. Más tarde, la usuaria compartió un video donde aparece el actor hablando a la cámara. “Hola, soy Tylor Chase y estoy aquí por un movimiento cristiano de actuación”, expresó el intérprete, con cierta dificultad.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Los seguidores de la recordada serie de Nickelodeon no tardaron en reaccionar con preocupación frente al precario presente de Tylor Chase, por lo que se inició una campaña para recaudar fondos a través de GoFundMe.

Habló la madre de la exestrella

A pesar de los esfuerzos, la tiktokera reveló una conversación con la madre de Chase, quien le pidió no entregarle dinero al actor. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él se rehúsa. Apreció tus esfuerzos, pero el dinero no le beneficiaria. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede manejar dinero o sus medicamentos solo”, habría expresado la mujer, según detalló la creadora de contenido.

En cuanto a los fondos obtenidos, la madre le indicó que tenía la posibilidad de guardarlos en una cuenta para él. “Pero como dije, él no es bueno manejando dinero y podría hacerle daño”, explicó la progenitora.

No está de más mencionar que la mayor notoriedad del actor provino gracias a su rol en la producción juvenil Manual de supervivencia escolar de Ned, donde compartió elenco con Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw. Además, sumó apariciones en la exitosa serie Everybody Hates Chris, exhibida en Nickelodeon, y en el largometraje Good Time Max.

En 2014 abrió un canal en YouTube, espacio en el que subía interpretaciones y piezas poéticas, aunque lo dejó inactivo hacia 2021. Hoy, la difícil situación que atraviesa Tylor Chase ha causado impacto entre los fanáticos, quienes se han movilizado en busca de alternativas para ofrecerle apoyo.