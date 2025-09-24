¡Intentaron ayudarlo! Recordada estrella infantil de Nickelodeon se encuentra en situación de calle

exestrella de Nickelodeon captado en la calle

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast

Jubilado encaró a adherentes de Kast que repartían panfletos en la calle: “Todos los derechos sociales nos quieren quitar”
Valparaíso

Padre de joven desaparecido tras piquero en Valparaíso hizo desesperado llamado: “He buscado por todos lados”
Universidad de Chile busca reducir los castigos de la Conmebol.

¡No están conformes! Universidad de Chile apelará a los castigos impuestos por Conmebol
Colo Colo recupera a uno de sus titulares.

¡Una buen a noticia! Colo Colo recupera a importante jugador para enfrentar a Iquique
Universidad de Chile ya tendría salidas para este 2026.

¡Se vienen grandes cambios! Universidad de Chile le diría adiós a cuatro titulares en 2026
Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

¿Le funcionará? La gran novedad que prepara Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo
José Antonio Kast

¡Se ganó el primer lugar! Revelan el millonario monto que gasta José Antonio Kast en publicidad digital
Ricardo Gareca habló de su fracaso en La Roja.

¿Qué más quería? Las llamativas palabras de Ricardo Gareca por su fracaso en La Roja
Maite Orsini llega a las aulas de clases

Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?
Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semifinales

¿La U o Alianza?: Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semis de Copa Sudamericana

El actor estadounidense, Tylor Chase, quien dio vida al carismático Martin Qwerly en la popular serie de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned, ha vuelto a ser noticia, aunque esta vez por un preocupante motivo: fue captado aparentemente viviendo en situación de calle.

El portal Infobae informó que el estado actual del recordado actor salió a la luz después de que la tiktoker @lethallalli difundiera un registro grabado en Riverside, California, donde se le ve atravesando serias dificultades.

Inicialmente, la influencer publicó una imagen del intérprete de 36 años, en la que aparece con una apariencia deteriorada, luciendo barba crecida y vestimenta desgastada. Más tarde, la usuaria compartió un video donde aparece el actor hablando a la cámara. “Hola, soy Tylor Chase y estoy aquí por un movimiento cristiano de actuación”, expresó el intérprete, con cierta dificultad.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Los seguidores de la recordada serie de Nickelodeon no tardaron en reaccionar con preocupación frente al precario presente de Tylor Chase, por lo que se inició una campaña para recaudar fondos a través de GoFundMe.

@lethallalli Replying to @Dual Zeus #tylorchase #nedsdeclassifiedschoolsurvivalguide #fyp #awareness #foryoupage ♬ original sound - lethallalli

Habló la madre de la exestrella 

A pesar de los esfuerzos, la tiktokera reveló una conversación con la madre de Chase, quien le pidió no entregarle dinero al actor. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él se rehúsa. Apreció tus esfuerzos, pero el dinero no le beneficiaria. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede manejar dinero o sus medicamentos solo”, habría expresado la mujer, según detalló la creadora de contenido.

En cuanto a los fondos obtenidos, la madre le indicó que tenía la posibilidad de guardarlos en una cuenta para él. “Pero como dije, él no es bueno manejando dinero y podría hacerle daño”, explicó la progenitora. 

No está de más mencionar que la mayor notoriedad del actor provino gracias a su rol en la producción juvenil Manual de supervivencia escolar de Ned, donde compartió elenco con Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw. Además, sumó apariciones en la exitosa serie Everybody Hates Chris, exhibida en Nickelodeon, y en el largometraje Good Time Max.

En 2014 abrió un canal en YouTube, espacio en el que subía interpretaciones y piezas poéticas, aunque lo dejó inactivo hacia 2021. Hoy, la difícil situación que atraviesa Tylor Chase ha causado impacto entre los fanáticos, quienes se han movilizado en busca de alternativas para ofrecerle apoyo.

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast

Jubilado encaró a adherentes de Kast que repartían panfletos en la calle: “Todos los derechos sociales nos quieren quitar”
Valparaíso

Padre de joven desaparecido tras piquero en Valparaíso hizo desesperado llamado: “He buscado por todos lados”
Universidad de Chile busca reducir los castigos de la Conmebol.

¡No están conformes! Universidad de Chile apelará a los castigos impuestos por Conmebol
Colo Colo recupera a uno de sus titulares.

¡Una buen a noticia! Colo Colo recupera a importante jugador para enfrentar a Iquique
Universidad de Chile ya tendría salidas para este 2026.

¡Se vienen grandes cambios! Universidad de Chile le diría adiós a cuatro titulares en 2026
Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

¿Le funcionará? La gran novedad que prepara Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo
José Antonio Kast

¡Se ganó el primer lugar! Revelan el millonario monto que gasta José Antonio Kast en publicidad digital
Ricardo Gareca habló de su fracaso en La Roja.

¿Qué más quería? Las llamativas palabras de Ricardo Gareca por su fracaso en La Roja
Maite Orsini llega a las aulas de clases

Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?
Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semifinales

¿La U o Alianza?: Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semis de Copa Sudamericana
Tabilo contra Bergs en el ATP 500 de Tokio

Tras coronarse en Chengdú: Dónde ver a Alejandro Tabilo contra Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio
Colo Colo va por Luis Guerra de Limache

¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026
DT despido

Más de 190 millones: Ex DT de importante club exige millonario finiquito por despido injustificado
Alianza Lima denuncia otra vez a la U

"Hubo una agresión": Alianza Lima acusa caótico arribo a Coquimbo y denuncia otra vez a la U
La U podría enfrentar a Lanús en Sudamericana

¡Tumbó a Fluminense!: Lanús es semifinalista de Copa Sudamericana y la U podría volver a Argentina tras la barbarie
Subsecretario de Defensa confirma nueva pareja

Subsecretario de Defensa Ricardo Montero confirma romance con actriz nacional: “Este último 18..."
Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! Colo Colo dejaría atrás complicado conflicto en la banca
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores