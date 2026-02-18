¿Uno más a la lista? Multicampeón con Colo Colo se abre a jugar en la U de Chile: "no le cierro las puertas..."

La llegada de Matías Zaldivia a U de Chile directamente desde Colo Colo abrió un precedente que generó mucho debato. Luego, los azules sellaron el arribo de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, también delanteros con pasado albo y que lograron muchas alegrías justamente ante la U. Ahora, otro multicampeón con el Cacique se mostró abierto a cruzar la vereda hasta el CDA.

Se trata de Gabriel Costa, delantero dejó un buen recuerdo en el Estadio Monumental antes de partir rumbo al fútbol peruano. Ahí, jugó en Alianza Lima y en Universitario, los dos máximos rivales del país. De todas formas, ahora quiere "romper el récord" y jugar también en los archienemigos de Chile.

Gabriel Costa se olvida de Colo Colo y se abre a jugar en la U

“De Colo Colo me fui por una decisión familiar, había mucha presión en ese momento. La gente en el Cacique me quiere, pero no depende de mí volver. ¿Si jugaría en la U o en la UC? No le cierro la puerta a nadie”, señaló en conversación con Diario AS.

Gabriel Costa no se cierra a jugar en la U.

Sobre su salida del Estadio Monumental, el delantero uruguayo nacionalizado peruano señaló que "lo que pasó con el descenso, los campeonatos, lo que te genera estar en un equipo grande, el desgaste, yo lo consumí mucho y necesitaba un cambio de aires para renovarme como jugador y como familia".

Así las cosas, Gabriel Costa aún no se olvida del Cacique a pesar de haber dejado el club hace varias temporadas. De todas formas, y a pesar de haber disputado largas temporadas en Macul, el atacante no se cierra a la opción de defender los colores de Universidad Católica o Universidad de Chile, los dos máximos rivales de los albos.