Cláusula de compra y millonario sueldo: los montos del polémico nuevo traspaso de Cristián Zavala a Coquimbo Unido

Cristián Zavala dejó nuevamente Colo Colo y de una manera bastante polémica. El delantero siempre evidenció sus pocas ganas de estar en el Estadio Monumental y, finalmente, los albos cerraron un nuevo préstamo con Coquimbo Unido durante toda la temporada 2026. Ahora, en la cuarta región, el atacante tendrá que responder a un cartel y a un sueldo de estrella.

El delantero tuvo que renovar su vínculo con el Cacique hasta diciembre de 2027 antes de partir nuevamente a la cuarta región, todo esto para no perderlo gratis una vez que finalice esta temporada. Luego de definir aquel tema, los albos ajustaron todos los detalles del traspaso.

Los montos del traspaso de Cristián Zavala

El cuadro pirata tiene una opción de compra de 600 mil dólares para hacer efecto una vez que finalice la temporada, de lo contrario, Zavala deberá volver nuevamente al Cacique pensando en 2027. Además, tendrá un sueldo de 20 mil dólares mensuales que deberá ser pagado en partes iguales por ambos equipos involucrados.

Quizás te pueda interesar: Se acerca a Chile: afirman que Alexis Sánchez ya tiene acuerdo firmado con este gigante sudamericano

✍️ ¡ZAVALA CAMPEÓN REGRESA A CASA! 💛🏆🖤



El SUPERCAMPEÓN confirma el retorno de Cristián Zavala para la travesía INTERNACIONAL del BARBÓN 🌎🏴‍☠️ pic.twitter.com/vvJwJbdL2w February 14, 2026

Este salario instala al atacante como uno de los mejores pagados de Coquimbo Unido, aunque el conjunto pirata solo pagará la mitad. Ahora, deberá demostrar en cancha que la cuarta región es su lugar seguro, sobre todo en Copa Libertadores, donde buscará dejar una histórica participación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Así las cosas, Zavala se alista para debutar en Coquimbo Unido, equipo que ya hizo oficial su llegada presentándolo como un verdadero rey. De momento debe superar una lesión en su rodilla que sufrió durante la pretemporada con el Cacique, pero al no ser de gravedad podría hacerlo en un plazo más corto de lo esperado.