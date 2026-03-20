Fue por una lipoescultura y terminó luchando por su vida en Providencia: Investigarán cuasidelito de homicidio

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Por: Catalina Martínez

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Lo que prometía ser un cambio estético terminó en un dramático giro, luego de que una mujer se sometiera a una cirugía en un centro de belleza de Providencia que hoy está bajo la lupa. La gravedad de estado derivó en que fuera ingresada de urgencia a la Clínica Santa María, donde se debate entre la vida y la muerte.

Según recogió CHV Noticias, fue la Policía de Investigaciones de Chile la que entregó detalles clave: el subjefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Walt Dapremont, precisó que la afectada corresponde a una ciudadana peruana de 31 años.

Respecto al incidente, el funcionario relató: “El hecho ocurrió mientras se realizaba un procedimiento quirúrgico, una lipoescultura. Ahí se descompensa y sufre un paro cardiorrespiratorio y es trasladada por personal de la misma clínica hasta la clínica Santa María, donde se encuentra riesgo vital”. 

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En cuanto a los procedimiento policiales, Dapremont detalló que “se investiga a través del Ministerio Público un cuasidelito de homicidio cometido por profesionales de la salud, el cual no se puede corroborar, ya que la paciente se encuentra en riesgo vital”.

Sin embargo, el escándalo podría escalar aún más. De acuerdo con el citado medio, el subprefecto encendió las alarmas al revelar que ya se rastrean otros episodios sospechosos ocurridos en la misma clínica estética en Providencia, antecedentes que están siendo verificados y sumados a una investigación que crece minuto a minuto.

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