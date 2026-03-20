VIDEO | No alcanzó a llegar: El impactante momento en que mujer dio a luz en pleno estacionamiento en Providencia

No alcanzó a llegar: El impactante momento en que mujer dio a luz en pleno estacionamiento en Providencia

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Fue por una lipoescultura y terminó luchando por su vida en Providencia: Investigarán cuasidelito de homicidio

Fue por una lipoescultura y terminó luchando por su vida en Providencia: Investigarán cuasidelito de homicidio
Un mensaje, una deuda y una sospecha: El chat filtrado que habría antecedido el caso Cruz-Coke en La Reina

Un mensaje, una deuda y una sospecha: El chat filtrado que habría antecedido el caso Cruz-Coke en La Reina

¡Se sintió pasado a llevar! La molestia de Cristopher Toselli en Universidad de Chile

VIDEO | ¡PARA NO CREER! EL Midtjylland falló todos los penales en la UEFA Europa League
¿Le dio su apoyo? El cara a cara entre Kast y Bachelet en medio de suspenso por candidatura a la ONU

¿Le dio su apoyo? El cara a cara entre Kast y Bachelet en medio de suspenso por candidatura a la ONU
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡INTRATABLE! Alejandro Tabilo supera fácilmente la primera ronda del Master 1000 de Miami

¿Un regalito a Argentina? La polémica declaración de la Conmebol por la fallida Finalíssima

¿Podrán avanzar? Los grupos de los chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana
“De su boca no oí más que desprecio”: El desgarrador relato de hermana de Narumi en pleno juicio contra Nicolás Zepeda

“De su boca no oí más que desprecio”: El desgarrador relato de hermana de Narumi en pleno juicio contra Nicolás Zepeda

VIDEO | ¡Goleada histórica! El Real Betis se mete en los cuartos de final de Europa League

Lo que parecía una jornada cualquiera terminó en una escena inesperada. En Providencia, una mujer protagonizó un parto en el estacionamiento de un edificio y luego compartió el momento en sus redes sociales, donde las imágenes no tardaron en viralizarse.

¿Quién dijo que las mujeres éramos el sexo débil? Aún procesando lo que vivimos hace 5 meses, pero con la claridad de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que siempre nos han querido hacer creer”, escribió Carolina Gómez, protagonista del impactante episodio, en el post. 

En diálogo con Las Últimas Noticias, la mujer de 39 años relató que las contracciones aparecían cada 15 minutos, aunque eran suaves. Ante ese escenario, su matrona le sugirió que antes de ir al hospital esperara a que el trabajo de parto se intensificara.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Pero todo cambió de golpe en la madrugada. El dolor se volvió insoportable —“con una contracción sentí que me faenaban”, relató— y cualquier intento de llegar al auto fracasó. En medio de la urgencia, terminó desplomándose en el nivel -2 del estacionamiento, sin poder avanzar.

¿Lo más insólito? El parto quedó completamente registrado. Las cámaras de seguridad captaron el instante en que Carolina dio a luz, escena que activó una rápida reacción de la conserje del edificio, quien acudió de inmediato para asistirla.

De acuerdo con el citado medio, la trabajadora fue quien alertó a los servicios de emergencia y, mientras la ambulancia iba en camino, siguió indicaciones médicas a distancia para ayudar tanto a la madre como al recién nacido.

Revisa el momento:

Te puede interesar: Una discusión que terminó en tragedia: La verdad tras el atropello en Providencia

NOTAS DESTACADAS

Fue por una lipoescultura y terminó luchando por su vida en Providencia: Investigarán cuasidelito de homicidio

Fue por una lipoescultura y terminó luchando por su vida en Providencia: Investigarán cuasidelito de homicidio
Un mensaje, una deuda y una sospecha: El chat filtrado que habría antecedido el caso Cruz-Coke en La Reina

Un mensaje, una deuda y una sospecha: El chat filtrado que habría antecedido el caso Cruz-Coke en La Reina

¡Se sintió pasado a llevar! La molestia de Cristopher Toselli en Universidad de Chile

VIDEO | ¡PARA NO CREER! EL Midtjylland falló todos los penales en la UEFA Europa League
¿Le dio su apoyo? El cara a cara entre Kast y Bachelet en medio de suspenso por candidatura a la ONU

¿Le dio su apoyo? El cara a cara entre Kast y Bachelet en medio de suspenso por candidatura a la ONU
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡INTRATABLE! Alejandro Tabilo supera fácilmente la primera ronda del Master 1000 de Miami

¿Un regalito a Argentina? La polémica declaración de la Conmebol por la fallida Finalíssima

¿Podrán avanzar? Los grupos de los chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana
“De su boca no oí más que desprecio”: El desgarrador relato de hermana de Narumi en pleno juicio contra Nicolás Zepeda

“De su boca no oí más que desprecio”: El desgarrador relato de hermana de Narumi en pleno juicio contra Nicolás Zepeda

VIDEO | ¡Goleada histórica! El Real Betis se mete en los cuartos de final de Europa League
Exministro Marcel rompe el silencio tras críticas del Gobierno de Kast por manejo económico: “No nos dedicamos a quejarnos”

Exministro Marcel rompe el silencio tras críticas del Gobierno de Kast por manejo económico: “No nos dedicamos a quejarnos”
Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo.

Con muchos cambios: Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo y prepara inédita formación para Copa de la Liga
Gary Medel recibe mensaje desde Boca Juniors.

“Es mi…”: Juan Román Riquelme no se olvida de Gary Medel y le deja emotivo mensaje tras sorteo de Copa Libertadores
U de Chile caos interno.

Por orden de la dirigencia: U de Chile margina a este jugador titular y desata caos interno en la institución
Jugador del fútbol chileno sufre accidente.

Accidente de tránsito remece al fútbol chileno: futbolista se encuentra bajó intensa supervisión médica
El millonario sueldo de Fernando Gago en su último club antes de sonar en la U

Noticia de último minuto: U de Chile no quiere perder tiempo y adelanta el debut de Fernando Gago como DT
Confunden a la UC con U de Chile.

“La U es sin público con Boca”: prensa argentina tiene blooper y otra vez confunde a U de Chile con U Católica
“Estamos preparados”: Camila Flores prevé movilizaciones por cobros del CAE y lanza advertencia

“Estamos preparados”: Camila Flores prevé movilizaciones por cobros del CAE y lanza advertencia
Telefonazo bajo la lupa: Exministra Aguilera en la mira por gestión en hospital para su madre

Telefonazo bajo la lupa: Exministra Aguilera en la mira por gestión en hospital para su madre

¿Cortos de fondos? La pregunta de Universidad de Chile que molestó a sus hinchas