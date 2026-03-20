VIDEO | No alcanzó a llegar: El impactante momento en que mujer dio a luz en pleno estacionamiento en Providencia

Lo que parecía una jornada cualquiera terminó en una escena inesperada. En Providencia, una mujer protagonizó un parto en el estacionamiento de un edificio y luego compartió el momento en sus redes sociales, donde las imágenes no tardaron en viralizarse.

“¿Quién dijo que las mujeres éramos el sexo débil? Aún procesando lo que vivimos hace 5 meses, pero con la claridad de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que siempre nos han querido hacer creer”, escribió Carolina Gómez, protagonista del impactante episodio, en el post.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la mujer de 39 años relató que las contracciones aparecían cada 15 minutos, aunque eran suaves. Ante ese escenario, su matrona le sugirió que antes de ir al hospital esperara a que el trabajo de parto se intensificara.

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Pero todo cambió de golpe en la madrugada. El dolor se volvió insoportable —“con una contracción sentí que me faenaban”, relató— y cualquier intento de llegar al auto fracasó. En medio de la urgencia, terminó desplomándose en el nivel -2 del estacionamiento, sin poder avanzar.

¿Lo más insólito? El parto quedó completamente registrado. Las cámaras de seguridad captaron el instante en que Carolina dio a luz, escena que activó una rápida reacción de la conserje del edificio, quien acudió de inmediato para asistirla.

De acuerdo con el citado medio, la trabajadora fue quien alertó a los servicios de emergencia y, mientras la ambulancia iba en camino, siguió indicaciones médicas a distancia para ayudar tanto a la madre como al recién nacido.

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