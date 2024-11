Mujer que agredió a chofer venezolano alza la voz y asegura recibir amenazas

Luego de que se volviera viral en redes sociales el momento en que una joven llamada Constanza agredió a un chofer de aplicación venezolano, la mujer aseguró recibir una serie de amenazas de muerte, así mismo se replegó de críticas por su actuar. “Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta, porque pensaron que era yo (…), me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa” acusó para El Mercurio.

“Estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso a veces en matarme (…) publicaron una foto de mi mamá, diciendo que la iban a buscar para golpearla. Mi mamá sufrió un ACV hace un tiempo, y si le pasa algo, yo no me voy a perdonar nunca" expresó la joven de 26 años quien aseguró que sintió temor porque el conductor la trataba de "mi amor".

Mujer viral quiere pedir disculpas al chofer venezolano

Además respaldó su actuar con que “ese día tuve que presentar mi tesis (…) entonces fue un día de mucha tensión”. “La gente me empezó a reconocer el viernes, entonces no salí más de mi casa, apenas he comido (…) se me vino el mundo encima con todo esto" recalcó. También Constanza contó que su actuar tuvo repercusiones, por ejemplo dijo que “me desvincularon del club (de fútbol) en el cual estaba entrenando por este tema, y me pidieron que me vaya de mi departamento en un mes más”.

Por otro lado, mencionó que "hablé con él por teléfono y le mandé un mensaje. Le pedí disculpas, le dije que igual estaba siendo amenazada y me bloqueó". “Si el caballero me denunció, hay que terminar esto por los canales adecuados y resolverlo en la fiscalía como corresponde. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y quiero pedir disculpas públicas al caballero en persona” manifestó.

Finalmente, sobre un supuesto porte de armas confesó que “no era verdad, solamente me asusté y dije esa tontera”. Por su parte, el hijo del conductor afectado declaró que "él no habla mucho de cómo se siente en estos momentos, pero lo que sabemos es que no está como siempre. Tiene un poco más de desánimo".

