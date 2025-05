Mujer postrada alza la voz y pide eutanasia con impactante testimonio: "Me obligo a hacer una vida..."

Para el programa Contigo en Directo Susana Moreira (41) quien fue diagnosticada a los 8 años con una distrofia muscular de cintura, enfermedad degenerativa que produce la muerte lenta y progresiva de los músculos del cuerpo, alzó la voz y pidió la eutanasia. Cabe mencionar que Moreira le escribió una carta al presidente con su solicitud, la cual Gabriel Boric abordó en su última cuenta publica del 2024 en donde le mencionó que no podía tomar esa decisión.

“Lo que me pides no está dentro de mis atribuciones, pero en tu nombre invito a este Congreso a no evitar este debate, por ello anuncio que pondremos urgencia el proyecto de ley de Eutanasia“ mencionó el presidente en ese entonces luego de que la mujer señalara que su enfermedad “es como si en todo lo que quisieras hacer tuvieras el impulso de hacerlo, pero no tienes la fuerza de hacerlo. Al final de la enfermedad yo voy a quedar con un cuerpo vegetal en el 100%, pero con un cerebro funcional" explicó.

Luego de pasar gran parte de su vida postrada, Susana procura vivir de la mejor manera posible. “Me obligo a hacer una vida medianamente normal, pero desde la cama. Publico en las redes sociales, me comunico con mi familia, hago mi vida con mi esposo”, detalló. Sobre la enfermedad, recalcó que no es pasiva, sino que una degenerativa que avanza con el tiempo. “No es la pérdida de una parte de mi cuerpo, sino que de todo mi cuerpo. Todo irá empeorando hasta un punto en que quede absolutamente muerto pero mi cerebro quedará funcional“, añadió.

De paso, sostuvo que “el tener una enfermedad degenerativa que no se puede revertir. No es una enfermedad que viene sola, (...) pensando en el dolor que voy a tener mañana es lo que me impulsa a solicitar la eutanasia“. “Yo la eutanasia la necesito porque necesito tener la certeza de que hay una opción aparte de morir lentamente y de una manera cruel“, sentenció sobre el principal temor que enfrenta.

La mujer vive actualmente en la comuna de La Florida junto a su pareja, su caso ha generado el debate en redes y en el parlamento. "En este país existe la propiedad privada y no hay nada más propio y privado que la vida de uno. Si no elegimos vivir, al menos poder elegir cuando partir"; "Si, de todas manera no se puede permitir que la gente sufra solo por una ley"; "Prolongar el dolor es tortura para muchos pacientes… yo pienso que se practica la eutanasia no legal hace rato", fueron algunos de los comentarios que generó la noticia.

