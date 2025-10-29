¡La amiga del año! Mujer inculpó a su amigo de abusarla sexualmente por insólita razón en Temuco

Mujer inculpó a su amigo en Temuco

Por: Catalina Martínez

En Temuco, una mujer de 47 años terminó detinada luego de inventar una denuncia de abuso sexual en contra de un amigo. De acuerdo con los antecedentes, la mujer llegó hasta dependencias de la PDI asegurando que el hombre, de 61 años, la había atacado sexualmente mientras lo visitaba en su casa.

Según su relato, el hombre no le habría permitido salir en toda la noche. Pero al recibir la visita de la policía, el denunciado se mostró perplejo ante la acusación y rechazó de inmediato haber cometido cualquier tipo de agresión.

Sin embargo, la sorpresa del hombre se disparó al darse cuenta de que su amiga se había llevado su auto, las llaves del departamento, su cédula de identidad y una tarjeta bancaria.

El hombre además relató a los funcionarios que le resultó extraño un episodio previo a la denuncia: antes de marcharse, la mujer le pidió colocar sus huellas digitales en una hoja de papel, asegurando que formaba parte de un “ritual”.

Confesó su mentira 

Con esos antecedentes sobre la mesa, los detectives encararon a la mujer, quien finalmente admitió que había inventado toda la historia. Contó que nunca pagó por el auto que decía haber adquirido, que lo sacó a escondidas y que incluso trató de hacer pasar la huella del hombre, obtenida en aquel “ritual”, como una firma de compraventa.

Ante la PDI de Temuco, la amiga del año reconoció que su objetivo era engañar al hombre para quedarse con el automóvil por problemas personales entre ambos. Como resultado, quedó detenida y enfrentará cargos por hurto, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento privado.

