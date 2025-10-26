Niño de 11 años fallece tras caer desde un décimo piso en Las Condes: PDI entregó detalles del accidente

Un hecho que ha conmocionado a la comuna de Las Condes ocurrió la tarde de este sábado, cuando un niño de 11 años perdió la vida tras precipitarse desde el décimo piso de un edificio ubicado en calle Latadía.

Según los primeros reportes, el menor se encontraba en el departamento acompañado por la pareja de su padre y una niña de 13 años. En un momento, desapareció de la vista de los adultos y minutos después, vecinos dieron aviso a las autoridades sobre su caída.

El comisario Mario Jara, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, entregó detalles de la investigación: “Tras las diligencias realizadas hasta este minuto, se logró establecer que el menor estaba en compañía de la pareja de su padre al interior del domicilio. Más tarde, se recibieron avisos de algunos vecinos de que un menor había caído por precipitación”.

El detective señaló que el departamento contaba con mallas de seguridad, aunque un sector sin protección habría facilitado el accidente:

“Había mallas de seguridad, sin embargo, había un sector en que no había mallas y eso facilitó la caída del menor”.

Hasta ahora, los investigadores no han encontrado indicios de participación de terceros. La PDI continúa revisando cámaras de seguridad, realizando empadronamientos y recopilando testimonios para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

La Fiscalía Metropolitana Oriente definirá qué unidad continuará con las indagaciones. Mientras tanto, las autoridades han reiterado la importancia de reforzar las medidas de seguridad en departamentos y viviendas donde habitan niños, especialmente en balcones y ventanas.

El accidente ha dejado a vecinos y familiares consternados, quienes lamentan profundamente la pérdida y hacen un llamado a extremar precauciones para evitar tragedias similares.