Una discusión que terminó en tragedia: La verdad tras el atropello en Providencia

Cerca de las 04:00 horas de este sábado, un grupo de amigos se desplazaba tranquilamente en scooters cuando la noche se volvió una pesadilla. Según los antecedentes recabados, un altercado verbal con peatones fue la chispa que encendió la furia del conductor hoy detenido. Tras un breve intercambio de palabras y un empujón, el sujeto habría decidido tomar una justicia por mano propia de la forma más brutal.

A pesar de que los jóvenes en scooter intentaron alejarse del conflicto, el imputado fue por su vehículo y, bajo los efectos del alcohol, los habría embestido a gran velocidad en la vía Camino El Roble.

La versión de la Fiscalía: ¿Homicidio premeditado?

El fiscal Óscar Bermúdez, de la Fiscalía Centro Norte, entregó una cronología de los hechos que echa por tierra cualquier teoría de un simple accidente. De acuerdo a su relato, el agresor no estaba solo al momento de los hechos y habría buscado el auto deliberadamente para perpetrar el ataque.

Las declaraciones del persecutor son lapidarias:

“Cuatro personas se trasladaban en unos scooters cuando en sentido contrario pasan dos personas a pie, los cuales les gritan algo”. “Se produce una breve discusión y uno de los que se trasladaba en los scooters procede a empujar a la persona que tenemos detenida en este momento por los hechos”.

Posteriormente, la tragedia se consumó cuando el automóvil irrumpió en la escena. El fiscal agregó que, tras el impacto, el sujeto intentó ocultar la verdad con una coartada de asalto que fue desmentida por los registros visuales de la zona.

Cifras alarmantes: Alcohol y dolo eventual

El examen de alcotest practicado al detenido fue contundente: 1,90 gramos de alcohol en la sangre. Una cifra altísima que se suma a la tesis de la intencionalidad del Ministerio Público.

Sobre la calificación del delito, el fiscal Bermúdez fue enfático:

“Habría un homicidio con dolo eventual, es lo que estimamos como Fiscalía”.

El destino del conductor

El responsable de este fatal suceso, cuyas víctimas apenas tenían 23 y 22 años, enfrentará a la justicia durante la tarde de este sábado en el 2° Juzgado de Garantía de Santiago. Las cámaras de seguridad del sector fueron la pieza clave para desbaratar su mentira inicial y hoy son la prueba principal que lo tiene al borde de una pena ejemplificadora.

La comunidad cercana no sale del asombro ante un hecho donde el "carrete" y la falta de control terminaron de la peor manera.