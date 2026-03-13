A los 77 años muere Claudio Spiniak, figura central de uno de los casos de abuso más polémicos de los 2000

La familia del empresario Claudio Spiniak—figura central de un mediático caso por una red de pedofilia— confirmó este viernes 13 de marzo su muerte a los 77 años, según reveló BioBioChile. Eso sí, hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente las causas del fallecimiento.

Recordemos que el nombre del industrial quedó grabado en la historia judicial chilena tras el llamado “caso Spiniak”, un escándalo que estalló a comienzos de los años 2000 y que remeció al país. En ese proceso, la justicia lo condenó por abuso sexual contra menores, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico infantil, delitos que marcaron uno de los capítulos más oscuros de la crónica policial chilena.

Pero el caso no solo expuso graves delitos. También abrió una trama de acusaciones, controversias y tensiones políticas que durante años sacudieron tribunales, medios de comunicación y el debate público.

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Hoy, con su muerte, desaparece uno de los nombres más bullados del macabro escándalo. Aun así, el episodio que llevó su apellido permanece como un recordatorio de una investigación que marcó profundamente a la justicia y a la opinión pública en Chile.

Nunca terminó su condena

Cabe destacar que, si bien fue sentenciado a 12 años de presidio en 2008 por la Corte Suprema, nunca terminó de cumplir su condena. En diciembre de 2013, dos años antes de finalizar su castigo, el empresario salió de la Cárcel de Alta Seguridad tras recibir un beneficio por buena conducta.

Lejos de la exposición pública que alguna vez rodeó su nombre, Claudio Spiniak pasó sus últimos años prácticamente apartado del mundo. Vivía en una parcela ubicada a cerca de 200 kilómetros de Santiago, donde —según un reportaje de La Tercera— llevaba una vida de bajo perfil.

En ese aislamiento, y manteniendo un prolongado silencio público, habría enfrentado problemas de salud, entre ellos un cáncer, mientras el siniestro caso de pedofilia que lo convirtió en protagonista de uno de los mayores escándalos judiciales del país seguía siendo recordado.

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