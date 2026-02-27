“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja
Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico
A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

VIDEO | ¡Se rinde ante el Ingeniero! Los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en España

Un verdadero remezón provocó en redes sociales la periodista Laura Landaeta, luego de advertir públicamente que, a su juicio, uno de los casos más emblemáticos del país sigue rodeado de zonas oscuras, asegurando que el llamado Caso Spiniak aún mantiene un profundo vacío de información.

El telón de fondo de esta revelación apunta a una de las causas más estremecedoras que ha remecido al país: el expediente que estalló en 2003 en Chile y que puso en el centro de la polémica al empresario Claudio Spiniak, investigado por delitos de estupro, explotación sexual de menores y elaboración de material pornográfico infantil.

No revelamos ni un octavo del alcance de red de pedofilia de Spiniak. Declaramos por años en tribunales por revelar una pequeña parte de esta”, sentenció Landaeta, según recogió La Cuarta

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En esa misma línea, recalcó que “si hay algo que puedo asegurar con total certeza es que no conocemos absolutamente nada de la verdad por la maquinaria poderosa y encubridora”. 

Por otro lado, la comunicadora se sinceró sobre “la enorme deuda que como país y como periodista mantengo presente sobre la verdad del mal llamado caso Spiniak. Prometo hacerlo antes de fin de 2026″. Luego, reveló que “si no lo he hecho hasta hoy es simplemente porque como ser humano común, con seres amados a los que cuidar, llegué a sentir el enorme peso de su poder”.

Redes sociales estallan 

La reacción no se hizo esperar: apenas salieron a la luz sus declaraciones, en X comenzaron a llover los cuestionamientos y la periodista salió de inmediato a enfrentar el vendaval de críticas con una respuesta directa y sin filtro. 

Muchas veces la gente no dimensiona lo difícil que es sopesar la convicción real y profunda de lo que uno hace por convicción y de lo que uno debe cuidar”, sentenció de entrada Laura Landaeta.

“Unos pocos me critican por confesar que la única razón por la que no llegué más allá en el caso Spiniack fue por falta de recursos y por proteger a los que amo. ¿Pueden entender eso? ¿Me pueden juzgar por eso? Váyanse a la mierda desde su lugar de confort“, cerró. 

Te puede interesar: Laura Landaeta lanza revelador libro sobre Cathy Barriga: ¿qué secretos expone sobre la exalcaldesa?

NOTAS DESTACADAS

Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja
Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico
A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

VIDEO | ¡Se rinde ante el Ingeniero! Los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en España
Impacto en Coronel: Cae sujeto acusado de cazar adultas mayores para robar y atacar sexualmente

Impacto en Coronel: Cae sujeto acusado de cazar adultas mayores para robar y atacar sexualmente
¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U

¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U
Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League

¡Atención Chile!: Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League
El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open

¿Lo conseguirá?: El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open
¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para defender a Castellón en la U

¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para destacar a Castellón en la U
O'Higgins ya tiene rival para la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

¡Por la fase de grupos!: O'Higgins ya tiene rival para la fase 3 de la Copa Libertadores 2026
Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico
¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores