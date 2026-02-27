“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

Un verdadero remezón provocó en redes sociales la periodista Laura Landaeta, luego de advertir públicamente que, a su juicio, uno de los casos más emblemáticos del país sigue rodeado de zonas oscuras, asegurando que el llamado Caso Spiniak aún mantiene un profundo vacío de información.

El telón de fondo de esta revelación apunta a una de las causas más estremecedoras que ha remecido al país: el expediente que estalló en 2003 en Chile y que puso en el centro de la polémica al empresario Claudio Spiniak, investigado por delitos de estupro, explotación sexual de menores y elaboración de material pornográfico infantil.

“No revelamos ni un octavo del alcance de red de pedofilia de Spiniak. Declaramos por años en tribunales por revelar una pequeña parte de esta”, sentenció Landaeta, según recogió La Cuarta.

En esa misma línea, recalcó que “si hay algo que puedo asegurar con total certeza es que no conocemos absolutamente nada de la verdad por la maquinaria poderosa y encubridora”.

Por otro lado, la comunicadora se sinceró sobre “la enorme deuda que como país y como periodista mantengo presente sobre la verdad del mal llamado caso Spiniak. Prometo hacerlo antes de fin de 2026″. Luego, reveló que “si no lo he hecho hasta hoy es simplemente porque como ser humano común, con seres amados a los que cuidar, llegué a sentir el enorme peso de su poder”.

Redes sociales estallan

La reacción no se hizo esperar: apenas salieron a la luz sus declaraciones, en X comenzaron a llover los cuestionamientos y la periodista salió de inmediato a enfrentar el vendaval de críticas con una respuesta directa y sin filtro.

“Muchas veces la gente no dimensiona lo difícil que es sopesar la convicción real y profunda de lo que uno hace por convicción y de lo que uno debe cuidar”, sentenció de entrada Laura Landaeta.

“Unos pocos me critican por confesar que la única razón por la que no llegué más allá en el caso Spiniack fue por falta de recursos y por proteger a los que amo. ¿Pueden entender eso? ¿Me pueden juzgar por eso? Váyanse a la mierda desde su lugar de confort“, cerró.

