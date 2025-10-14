¡Está advertido! Aníbal Mosa alza la voz por participación de Arturo Vidal en Kings League

El pasado miércoles, Colo Colo se trasladó hasta el sur de nuestro país, específicamente al estadio Chinquihue para disputar un amistoso ante Puerto Montt. Esto duelo está en el marco de los trabajos del equipo quienes no han parado tras la detención del Campeonato Nacional por la realización del Mundial sub-20 en Chile.

Fernando Ortiz apostó por las jóvenes promesas de los albos, quienes en el primer tiempo le rindieron resultados, ya que Cristián Riquelme abrió la cuenta para el cacique. Pero en el segundo tiempo, un insólito error entre Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez le permitieron al local empatar el partido al mintuo 67'. Luego en los minutos finales, un tiro desde lejos de José Cardenas con una gran complicación de Villanueva, permitieron que Puerto Montt se quedara con la victoria.

Este sería el segundo partido amistoso que Colo Colo pierde durante el parón del Campeonato Nacional, ya que anteriormente también habían caído por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas, por lo que Fernando Ortiz tendrá que replantear sus sitema de juego y también a los jugadores escogidos para resolver estos problemas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Durante las últimas semanas, Arturo Vidal habló sobre su futuro en Colo Colo, donde si bien había extendido su contrato con el club, señaló que en caso de no conseguirse los objetivos de copas internacionales para la próxima temporada, posiblemente a final de año se siente con la dirigencia a hablar sobre su rol en el cacique.

Sumado a esto, Arturo Vidal anunció que participará en la Kings League entre el 3 y 17 de enero en Sao Paulo como capitán del combinado nacional. Pero en esta fecha, el cacique debería estar en plena pretemporada, por lo que Aníbal Mosa le mandó un fuerte recado. "Si esto interfiere de cierta manera en pretemporada, entrenamientos o en cualquier cosa que tenga que ver con Colo Colo va a tener que dejarlo a un lado, porque no son compatibles ambas cosas".