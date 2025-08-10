Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"

Colo Colo tenía los tres puntos en el bolsillo en Viña del Mar, pero un penal al último minuto le permitió a Everton igualar el marcador y arruinarle otra semana al cuadro 'popular', por lo que la tensión se apodera cada vez más del equipo y la mejor prueba de ello fue el feroz tirón de oreja de Aníbal Mosa a Jorge Almirón.

Previo al encuentro en el Sausalito, el mandamás del Cacique conversó con la prensa, donde no escondía su ilusión para una jornada que terminó siendo amarga: "Hemos dejado puntos ahí en el camino, tanto con Huachipato, que estuvimos jugando muy bien. Este es el partido para empezar a sumar y ya subir en la tabla".

Fue tras ello que abordó las tantas ocasiones que Almirón vio la cartulina roja, pero a diferencia del DT que acusa una presunta persecución arbitral en su contra, el empresario de origen sirio le llamó la atención al trasandino: "El tema de las expulsiones es un tema que lo hemos conversado y no está bien, no corresponde".

"Bueno, hay que entender que ellos también viven la situación a mil adentro", profundizó, pero si bien empatizó de cierta manera con el estratega, no titubeó y le dejó una clara advertencia pública, y es que en Blanco y Negro no quieren que se repita más: "Así que esperemos que no haya más expulsiones"

Y para finalizar, Mosa explicó la cuestionada continuidad de Jorge Almirón como entrenador de los albos, pues aún cuando intentaron poner fin al vínculo, ahora cuenta con el respaldo de la institución: "Esperemos que los resultados se den nomás. Él es entrenador de Colo Colo, así que esperemos que continúe".

