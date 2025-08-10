Cristián Caamaño dedica goleada de la U a Jorge Almirón con feroz palo: "Aquí no hay..."

Un verdadero carnaval, así se podría definir la goleada por 4-1 de Universidad de Chile a Unión Española esta tarde, partido en el que los azules fueron dominadores absolutos a tal punto que el periodista Cristián Caamaño no pudo evitar enviarlo un incendiario recado al técnico Jorge Almirón y Colo Colo.

Así es, si bien un lanzamiento penal de Pablo Aránguiz le permitió a los hispanos abrir el marcador en el Estadio Nacional, los dirigidos de Gustavo Álvarez dieron un verdadero espectáculo y, con goles de Javier Altamirano, Lucas Di Yorio, Lucas Assadi y Rodrigo Contreras, dieron vuelta el partido y se quedaron con los tres puntos.

Como era de esperarse, la amplia superioridad del Romántico Viajero en el segundo tiempo ha generado un sinnúmero de elogios al equipo, como también así una sorpresiva dedicatoria al archirrival histórico y su controversial entrenador, Jorge Almirón, quien en los últimos meses ha sido foco de diversas polémicas.

Resulta que tras el cuarto gol de los azules, el periodista Cristián Caamaño aprovechó la transmisión de Radio Agricultura para repasar con todo al DT del Cacique: "Este es un partido para que lo esté viendo Almirón y diga que hay sospecha, hay sospecha de muy buen fútbol, señor Almirón. Aquí no hay sospecha de nada".

¿Pero a qué hace alusión? Pues resulta que Almirón, que semana a semana está dejando potentes críticas al arbitraje del Campeonato, puso en duda la imparcialidad del juez durante el duelo entre la U y Cobresal el lunes pasado, lo que parece no haber caído bien a Caamaño, que hoy le dio en el suelo al trasandino y sus quejas.

