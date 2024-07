Destapan íntima petición de Claudio Reyes antes de morir ¡su amigo contó todo!

Tras la muerte del exhumorista Claudio Reyes, uno de sus amigos cercanos reveló una íntima petición que hizo el actor antes de morir. Recordemos que Reyes falleció el pasado sábado cerca de las 23.00 horas tras sufrir un infarto mientras se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo, el también político había sufrido problemas al corazón antes.

Cabe mencionar que en mayo de 2023, Reyes había declarado que tenía problemas de salud ligados al corazón. “Para mala suerte de mis amigos de la izquierda estamos vivos. Fui a hacer deporte, me bañé, estaba almorzando. Mi señora me sirvió un rico almuerzo y me empecé a sentir como el loly.com" dijo en Not News.

¿Qué pidió Claudio Reyes antes de morir?

Durante la jornada para el matinal Tu Día, Benito, amigo de Reyes apuntó que “mañana (martes), llegará hasta Longaví para ser despedido por toda su familia, todos sus fans y la gente de la región del Maule" partió diciendo para luego declarar que él le realizó una particular petición sobre su ciudad natal, en donde habría querido ser despedido.

“Son tres días de duelo en Longaví, bandera a media asta. Mañana llega hasta Longaví. Claudio había dicho en vida que sus restos tenían que estar en su ciudad natal, en Longaví” explicó. Cabe decir que fue el alcalde de esta zona Cristián Menchaca Pinochet quien entregó la noticia de la muerte a través de redes sociales.

“Tengo que informar el sensible fallecimiento de nuestro vecino y amigo Claudio Reyes. En solidaridad con este tremendo artista, con este tremendo amigo, que traspasaba colores políticos. Teniendo clara su tendencia, que era un hombre de derecha, tenía amigos en la izquierda, en el centro; y nos vamos a quedar con los recuerdos del artista” comunicó.

