“Miss Machete”: Viralizan brutal pelea de reina de belleza con supuesta rival amorosa en Valdivia

reina de belleza protagonizó fuerte pelea

Por: Catalina Martínez

A la salida de una discoteca en Valdivia, Región de Los Ríos, se vivió una fuerte escena cuando dos jóvenes se enfrentaron en una brutal pelea. Entre las participantes se encontraba Katia Hoffmann, reina de belleza que quedó en segundo lugar en el concurso Miss Valdivia 2025.

El altercado se extendió más allá del local nocturno y prosiguió en plena vía pública, donde fue grabado por transeúntes y rápidamente difundido en redes sociales. De acuerdo con fuentes de La Cuarta, ambas mujeres se pelearon por el mismo hombre

En los videos difundidos en redes se aprecia a Hoffmann enfrentándose con otra joven, identificada como Ignacia Méndez, en medio de empujones, golpes de puño y patadas, hasta que una de ellas termina cayendo al suelo. Méndez resultó con heridas en una de sus manos a causa de una supuesta arma blanca que tenía la reina de belleza. 

Por el momento, ni Carabineros ni otras instituciones han entregado una versión oficial de los hechos. Asimismo, se desconoce si se han ingresado denuncias o si existe una indagatoria en curso respecto al incidente que involucra a la modelo y exfinalista de Miss Valdivia.

Imágenes fuertes 

Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de registros del violento episodio. En uno de los videos, la reina de belleza aparece con el rostro ensangrentado y empuñando un objeto cortante, al más puro estilo de Carrie. Con dicha arma blanca, habría provocado la herida en la mano de Ignacia.

En otro de los metrajes se puede ver el momento en que la recién bautizada “Miss Machete”, recibe una fuerte patada de su contrincante. Después de la riña, el lugar donde ocurrió el hecho quedó marcado con rastros de sangre sobre el pavimento.

