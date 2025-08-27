¡Tras polémica con Jorge Valdivia! El sentido descargo de Maite Orsini por duro castigo de su partido

Han sido meses turbulentos para Maite Orsini, quien se encuentra a nada de terminar su periodo parlamentario y de cumplir la sanción de su partido en cuanto a la suspensión de su militancia. Y todo a raíz del escándalo por la causa penal de su expareja Jorge Valdivia y quien fue denunciado por violación.

Su partido, Revolución Democrática (RD), la sancionó por haberse comunicado tanto con la denunciante como con la fiscal a cargo del caso. A ello se suma que no tiene la opción de postular a un tercer período en el Congreso.

Ahora, en conversación con The Clinic, la parlamentaria se refirió a su situación actual en la política, aunque evitó entregar detalles sobre su vida privada. Respecto a su trabajo como diputada, Orsini hizo un buen balance. “He presidido cuatro comisiones especializadas, algunas tan relevantes como Seguridad Pública. Fui presidenta en la Comisión de Mujeres, de la Comisión de Bomberos, y eso creo que demuestra una capacidad de liderazgo político que logré forjar en estos años en el Congreso”, partió enumerando.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Lideré la Comisión Especial Investigadora de Explotación Social y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes Bajo Protección del Estado, y eso me llevó a viajar a Ginebra a representar al Parlamento frente al examen que se hace cada cuatro años frente al Comité de los Derechos del Niño. También he tenido trabajo a nivel internacional, soy vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano. Fui jefa de bancada del Frente Amplio en mi primer año de este segundo periodo”, agregó.

Maite Orsini y su castigo tras polémica

Por otro lado, la ex del Mago Valdivia también se sinceró respecto a la sanción que le impuso su partido. “Y obvio que es doloroso porque, como lo dije también en mi defensa en el Tribunal Supremo, siento que la sanción fue desproporcionada. Que si bien pude haber hecho las cosas mejor, yo no le he robado a nadie, no he cometido ningún delito, no estoy imputada en ninguna causa penal. Soy fundadora de mi partido, llevo casi 15 años militando, me he sacado la cresta por construir partido y siento que no me merecía tanta severidad", expresó.

En esa misma línea, la diputada quiso recalcar que no se encuentra imputada por ninguna causa penal. "No utilicé mi cargo para beneficiarme, ni a mí ni a terceros, porque de haberlo hecho estaría imputada. No he participado en ninguna causa vinculada a la corrupción, no se me está investigando por ningún delito. Y, si bien pude manejar en mi vida personal las cosas de mejor manera, a la luz de los hechos, y así me defendí de esta acusación, me parece que la sanción es desproporcionada", sentenció.

De todas formas, agradeció el apoyo que recibió durante estos turbulentos meses. “No sé si tengo el defecto o la virtud de ser muy amiga de mi equipo de trabajo. Son personas de toda mi confianza y de todo mi cariño, entonces me refugio mucho en mi equipo parlamentario. Mi familia también ha sido clave, la verdad. Mis papás se han portado un siete, mis hermanos también, mis tíos, mis abuelos. La verdad es que he estado muy muy contenida familiarmente también", cerró Maite Orsini.