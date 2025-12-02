De niños a adultos: Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica en Chile por sarampión

El Ministerio de Salud encendió las alarmas: Chile quedó bajo alerta epidemiológica tras el aumento de casos de sarampión en Argentina, impulsado por una caída histórica en la vacunación de niños y adolescentes.

Ximena Aguilera, ministra de la mencionada cartera, informó que "una vez conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas de cobertura de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo a reforzar la campaña de vacunación en Chile".

El 24 de noviembre el Ministerio de Salud de Argentina activó una alerta por una familia uruguaya (tres adultos y un niño, ninguno de los cuatro vacunados) que estuvo en Bolivia y circuló por las ciudades trasandinas de Salta, Liniers, Rosario de la Frontera, Pintos, Totoras y San Nicolás.

¿Qué es y cómo reconocer el sarampión?

Desde el Minsal, explicaron que el sarampión "es una enfermedad que se transmite por contacto directo por gotitas de secreciones nasofaríngeas infectadas o más raramente por diseminación aérea".

Entre los síntomas de la enfermedad se encuentran: Fiebre alta, tos, rinorrea, conjuntivitis y más tarde, un exantema maculo papuloso que dura 4 a 7 días. Adicionalmente, sus complicaciones son otitis media, laringotraqueobronquitis, neumonía, diarrea; y muy raramente, encefalitis.

Fue en el año 1992 que Chile se libró del sarampión, sin embargo, aún existe el riesgo de su importación desde otros lugares del mundo. Recordemos que aunque el sarampión se asocia con la niñez, los adultos también pueden contagiarse.

Entre quienes deben recibir la vacuna SRP se encuentran las personas nacidas entre 1971 y 1981 que aún no completaron sus dos dosis. También los más pequeños: lactantes de seis a once meses y niños mayores de un año que esperan la segunda aplicación. A ellos se suman adolescentes sin registro completo y aquellos estudiantes o trabajadores que en su lugar de destino necesitan demostrar que cuentan con una o dos dosis según se requiera.