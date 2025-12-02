¿Colo Colo o la U? Exseleccionado nacional volvería a Chile tras paso por Argentina

Este fin de semana se disputó la penúltima fecha del Campeonato Nacional, donde si bien el gran campeón de este año ya se consagró, aún hay varias cosas por disputarse, como los puestos a copas internacionales y los equipos que perderían la categoría. Es aquí donde Colo Colo debió ir hasta el norte para enfrentarse a Cobresal en un duelo vital por la clasificación a Copa Sudamericana.

El partido comenzó de inmediato con problemas para los albos, ya que tras un mal pase al portero de Emiliano Amor, César Munder aprovechó la oportunidad y abrió la cuenta para Cobresal al minuto 12'. Sumado a esto, antes del fin del primer tiempo al minuto 44', Diego Coelho aumentó las cifras para el local, mientras que en la segunda mitad, César Munder anotó un verdadero golazo al minuto 50', para cerrar la goleada en el norte.

Con esta resultado, Cobresal volvió a meterse en la zona de copas internacionales, mientras que Colo Colo quedó en el octavo puesto y ahora dependerá no sólo de sí mismo en la último fecha, sino que también de varios resultados como del mismo cuadro minero, como también de Audax Italiano quienes aún deben disputar su encuentro de este fecha.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

En los últimos años, en nuestro país se han dado varios regresos de jugadores que han tenido una destacada carrera en el extranjero y regresan a nuestro país para muchas veces finalizar su actividad en el club de sus amores o alguno que lo marcada significativamente, como por ejemplo los casos de Arturo Vidal, Marcelo Díaz o Charles Aránguiz.

¿Volverá a algún grande del país?

Pero en las últimas horas se supo que Gabriel Arias ya no continuará en Racing la próxima temporada, es más, el mismo portero no renovó su contrato y buscaría cruzar la cordillera a nuestro país para buscar la titularidad en nuestra liga. Según la prensa argentina, si bien aún no se sabe dónde llegará, ya saben que será el gran atractivo en el mercado de fichajes de nuestro país, sobre todo pensando que esta temporada estuvo en carpeta tanto de Colo Colo como de Universidad de Chile.

También te peude interesar: ¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado