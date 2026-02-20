¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

Por: Catalina Martínez

En medio del misterio por la identidad de los tres funcionarios públicos que recibieron la polémica sanción de restricción de visa desde Estados Unidos, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, salió a confirmar que sería uno de los afectados.

"He sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente", explicó la autoridad en una video declaración recogida por CHV Noticias

¿Por qué le quitaron la visa? 

En cuanto a los motivos que habrían gatillado la decisión, Muñoz dejó entrever que la ira desde Washington estaría vinculada con una iniciativa tecnológica de gran escala: Un tendido submarino de fibra óptica pensado para conectar Valparaíso con Hong Kong

"Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto de los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito en ese sentido", expresó respecto al masivo plan, de acuerdo con el citado medio. 

Por otro lado, respecto a la acusación de “socavar la seguridad regional”, con la que la Casa Blanca argumentó la revocación de las visas, el secretario de Estado sentenció: "Estamos conscientes también de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía o nuestra seguridad nacional".

En esa misma línea, el líder de Tránsito destacó los proyectos levantados a nivel ministerial en el último tiempo, entre ellos una alianza con la empresa Google. Y todo con el objetivo de "ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile".

"Por ejemplo, un acuerdo con la empresa Google para cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Sydney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur", sostuvo la autoridad. 

¿Qué opina el ministro Muñoz sobre la controvertida sanción? 

A modo de descargo tras sufrir la inesperada revocación de su visa en Estados Unidos, el ministro declaró: "Duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios, primero en California, cuatro años y medio, luego en Boston".

"Esto duele más, especialmente porque es un país al cual tenemos mucho afecto, donde hemos sido tratados como familia con mucho cariño", concluyó Juan Carlos Muñoz.

