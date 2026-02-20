¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de EE.UU. a funcionarios

Desde su gira en Rapa Nui, al presidente Gabriel Boric le ha tocado atender varias controversias. La más reciente, tiene que ver con la sanción impuesta desde Estados Unidos a funcionarios públicos chilenos, quienes vieron sus visas revocadas tras ser acusados de “socavar la seguridad regional”. Frente a eso, el mandatario respondió con firmes declaraciones.

Así respondió el presidente Boric

En medio de un evento oficial en la isla, donde el mandatario se encontró con beneficiarios del Programa de Habitabilidad Rural, aprovechó de referirse a la reciente polémica. “Como jefe de Estado, como presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado algún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país”, partió diciendo.

De inmediato, enfatizó que "Chile es y será autónomo en las decisiones que tome y nuestro canciller, Alberto van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos a la Cancillería para pedir explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación".

Por otro lado, a raíz del clima de tensión política, pidió a los ciudadanos mantener la unidad frente a este conflicto, haciendo hincapié en que los intereses nacionales son una prioridad ante cualquier presión externa.

"Como Gobierno, espero que todos como país, nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena y pueden tener certeza que nuestro Gobierno —y no me cabe ninguna duda de que el futuro también— siempre vamos a anteponer los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas, por sobre cualquier otra consideración de cualquier otro país y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile", sentenció Boric.

Al final, respecto a la acusación de “socavar la seguridad regional”, volvió a descartarla de plano. "Nosotros siempre, siempre, tomamos todos los resguardos; analizamos siempre todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional, y puedo con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya ningún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica como se afirma en este comunicado", concluyó.

La polémica sanción de Estados Unidos

Recordemos que todo partió por una declaración oficial, con la firma del secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, que llegó a Chile desde el propio Departamento de Estado de la nación norteamericana.

Según informó BiobioChile, el documento emitido desde Washington, los sancionados habrían participado en acciones que, a su criterio, afectaron la seguridad del hemisferio, ya sea dirigiéndolas, financiándolas o apoyándolas.

En cuanto a la sanción, se estableció que los afectados perderán cualquier permiso migratorio activo y quedarán impedidos de entrar a Estados Unidos. Y no solo eso, pues la disposición no afectará únicamente a los presuntos involucrados, sinó que se extenderá a sus parientes más cercanos.

Cabe destacar, que la resolución extranjera se adoptó sin transparentar qué hechos la originaron ni a quiénes afecta concretamente. A raíz de esto, la tensión entre Santiago y Washington no ha hecho más que aumentar tras abrirse un nuevo punto de fricción en la relación bilateral, detalló el citado medio.

