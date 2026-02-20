¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de EE.UU. a funcionarios

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos
Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Ciclo cumplido?: La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile
VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres

VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Alerta en Macul!: Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U
La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton

¡Increíble pero cierto!: La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton
Pancho Sagredo barre con Colo Colo por los precios para el Superclásico ante la U

"Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U
Los millones que promete Limache a su plantel si derrota a la U

¡Más que contra Colo Colo!: El millonario bono que promete Limache a su plantel si derrota a la U
¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

VIDEO | ¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

"¡Puros viejos como Vidal!" Las fuertes declaraciones de Reinaldo Sánchez por fichajes

Desde su gira en Rapa Nui, al presidente Gabriel Boric le ha tocado atender varias controversias. La más reciente, tiene que ver con la sanción impuesta desde Estados Unidos a funcionarios públicos chilenos, quienes vieron sus visas revocadas tras ser acusados de “socavar la seguridad regional”. Frente a eso, el mandatario respondió con firmes declaraciones. 

Así respondió el presidente Boric

En medio de un evento oficial en la isla, donde el mandatario se encontró con beneficiarios del Programa de Habitabilidad Rural, aprovechó de referirse a la reciente polémica. “Como jefe de Estado, como presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado algún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país”, partió diciendo. 

De inmediato, enfatizó que "Chile es y será autónomo en las decisiones que tome y nuestro canciller, Alberto van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos a la Cancillería para pedir explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Por otro lado, a raíz del clima de tensión política, pidió a los ciudadanos mantener la unidad frente a este conflicto, haciendo hincapié en que los intereses nacionales son una prioridad ante cualquier presión externa.

"Como Gobierno, espero que todos como país, nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena y pueden tener certeza que nuestro Gobierno —y no me cabe ninguna duda de que el futuro también— siempre vamos a anteponer los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas, por sobre cualquier otra consideración de cualquier otro país y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile", sentenció Boric. 

Al final, respecto a la acusación de “socavar la seguridad regional”, volvió a descartarla de plano. "Nosotros siempre, siempre, tomamos todos los resguardos; analizamos siempre todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional, y puedo con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya ningún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica como se afirma en este comunicado", concluyó. 

La polémica sanción de Estados Unidos 

Recordemos que todo partió por una declaración oficial, con la firma del secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, que llegó a Chile desde el propio Departamento de Estado de la nación norteamericana. 

Según informó BiobioChile, el documento emitido desde Washington, los sancionados habrían participado en acciones que, a su criterio, afectaron la seguridad del hemisferio, ya sea dirigiéndolas, financiándolas o apoyándolas.

En cuanto a la sanción, se estableció que los afectados perderán cualquier permiso migratorio activo y quedarán impedidos de entrar a Estados Unidos. Y no solo eso, pues la disposición no afectará únicamente a los presuntos involucrados, sinó que se extenderá a sus parientes más cercanos

Cabe destacar, que la resolución extranjera se adoptó sin transparentar qué hechos la originaron ni a quiénes afecta concretamente. A raíz de esto, la tensión entre Santiago y Washington no ha hecho más que aumentar tras abrirse un nuevo punto de fricción en la relación bilateral, detalló el citado medio. 

Te puede interesar: “No tiene por qué opinar”: Carmen Hertz y usuarios empapelan a embajador de Estados Unidos por comentario sobre políticas internas

NOTAS DESTACADAS

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos
Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Ciclo cumplido?: La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile
VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres

VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Alerta en Macul!: Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U
La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton

¡Increíble pero cierto!: La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton
Pancho Sagredo barre con Colo Colo por los precios para el Superclásico ante la U

"Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U
Los millones que promete Limache a su plantel si derrota a la U

¡Más que contra Colo Colo!: El millonario bono que promete Limache a su plantel si derrota a la U
¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

VIDEO | ¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

"¡Puros viejos como Vidal!" Las fuertes declaraciones de Reinaldo Sánchez por fichajes
VIDEO | Registran momento justo en que camión explota y onda expansiva cubre a las víctimas en Renca

VIDEO | Registran momento justo en que camión explota y onda expansiva cubre a las víctimas en Renca
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Quieren cuidarlo! La fuerte decisión de Colo Colo con lesión de Javier Correa
¡Sería obra del Tren de Aragua! Destapan espeluznante hallazgo enterrado bajo una casa en Estación Central

¡Sería obra del Tren de Aragua! Destapan espeluznante hallazgo enterrado bajo una casa en Estación Central
Octavio Rivero esfuerzo en la U.

¡Preocupación azul! Octavio Rivero enciende las alarmas en Universidad de Chile por lesión
“Gente quemada, entera, viva, sin ropa”: Sobrevivientes de explosión en Renca narran cómo escaparon del fuego

IMPACTO | “Gente quemada, entera, viva, sin ropa”: Sobrevivientes de explosión en Renca narran cómo escaparon del fuego

¡Esperemos que no se cancele! La Roja informa de un nuevo amistoso de alto impacto
¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas

¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo sigue pisando fuerte en el ATP 500 de Río
Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

FOTOS | Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins saca ventaja en Copa Libertadores con un golazo