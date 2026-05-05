¿Le dio un portazo o cedió al final? Iván Poduje entrega respuesta final a orden de Quiroz por recorte de presupuesto

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Por: Catalina Martínez

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En medio del conflicto por los ajustes al presupuesto, el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, optó por dar por cerrado el tema este martes y alinearse con lo definido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Desde la región del Biobío —según informó BiobioChile— Poduje sentenció: “Nosotros vamos a implementar los recortes que acordamos con el ministro Quiroz. Eso lo tenemos que hacer todos los ministros. Es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común”.

Recordemos que los roces entre ambas autoridades se dieron la semana pasada, cuando el cabecilla del Minvu endureció su postura y recalcó que su autoridad directa es el presidente José Antonio Kast. En paralelo, minimizó la posición de Quiroz afirmando que es “un ministro más entre muchos”.

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La controversia se desarrolla en un contexto de recursos fiscales acotados, donde desde Hacienda se han planteado reducciones presupuestarias a las distintas carteras. Aun así, el conflicto trascendió a más actores y salpicó a varios ministros. 

En las primeras horas del día, y antes de la intervención de Poduje, el titular de la Segpres, José García Ruminot, reconoció que las declaraciones de su colega habían provocado molestia dentro del Gobierno. Frente a ese escenario, llamó a reordenar la conducta del gabinete, una advertencia que —a la luz de lo ocurrido después— habría tenido efecto.

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