"No es fácil (…) nunca me había pasado": Ministra Natalia Duco se sinceró por críticas tras defender al rodeo

NATALIA DUCO EN CONFERENCIA

Por: Paula Osorio

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La ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a las críticas que recibió luego de elogiar al rodeo y respaldarlo como deporte nacional, todo durante la Final N° 77 del Campeonato Nacional de Rodeo en la medialuna de Rancagua.

En la actividad, y acompañada del presidente José Antonio Kast, Duco había asegurado que se sentía "como si fuera un 18 de septiembre" y destacó que se llevó "una hermosa imagen".

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En entrevista con La Tercera, la exatleta contó que recibió una ola de comentarios tras apoyar al rodeo con fuertes críticas por su posición: "Fue súper impactante la cantidad de críticas que recibí".

Junto con indicar que, a su creer, es la vez que más críticas ha recibido, la ministra aseguró respetar las críticas. “Uno tiene que ser adulta y responsable de sus decisiones”, dijo.

"Soy humana, no es fácil..."

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La autoridad insistió en que el nivel de críticas ha sido superior a otras situaciones, como por ejemplo cuando dio positivo en un examen antidoping: "Nunca me había pasado en mi vida".

"También soy humana y por su puesto que no es fácil leer la cantidad de hate, pero también lo entiendo y respeto", cerró.

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