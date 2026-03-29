"Siento como si fuera…": Ministra Natalia Duco elogió al rodeo y lo respaldó como deporte nacional

Este sábado, autoridades de Gobierno llegaron hasta la medialuna de Rancagua con el objetivo de encabezar la final N° 77 del Campeonato Nacional de Rodeo.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, lideró la visita oficial y estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Jaime Campos. También asistieron el titular de Economía, Daniel Mas, y Francisco Undurraga, del Ministerio de Cultura.

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Otra autoridad que marcó la agenda fue la ministra de Deportes, Natalia Duco. La secretaria de Estado tuvo palabras de elogio y respaldó la actividad como "deporte nacional".

"Estoy feliz, estoy disfrutando. Siento como si fuera un 18 de septiembre", dijo la ministra, según T13. Asimismo destacó que la actividad está "llena de cultura y tradiciones".

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Duco enfatizó en que el rodeo "es un deporte nacional" e invitó una reunión para empezar a trabajar con la Federación del Rodeo para "regular y crear un plan de desarrollo a futuro".

Finalmente, junto con exponer que es la primera vez que va a la medialuna de Rancagua, aseveró que tuvo una experiencia memorable: "me llevo una hermosa imagen".