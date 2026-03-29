VIDEO| Primera Dama se vuelve viral por entonar canción de Los Huasos Quincheros en Final de Campeonato de Rodeo

PRIMERA DAMA CANTA EN RODEO

Por: Paula Osorio

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Este domingo, el Presidente de la República, José Antonio Kast, en compañía de la Primera Dama, María Pía Adriasola, llegaron hasta la Medialuna de Rancagua para participar de la final N°77 del Campeonato Nacional de Rodeo.

Tras exponer un discurso en el que llamó a los chilenos "a la unidad", mencionando temas como la identidad y el estado de la economíasegún ADN—, su esposa se robó la atención de los miles de asistentes.

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Fue el propio presidente quien dijo que "se permitió una licencia" y sinceró que "cuando veníamos en camino le decía a la Pía, ¿Qué podemos cantar? y la canción era..."

Inmediatamente, y luego de esbozar un "a ver si se acuerdan", la Primera Dama comenzó a entonar la canción "Chile Lindo", de Los Huasos Quincheros.

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El video genera múltiples reacciones del mundo digital: algunos aplauden la acción de Adriasola, mientras que otros critican la situación.

Mira el video y las reacciones:

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