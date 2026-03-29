VIDEO| Primera Dama se vuelve viral por entonar canción de Los Huasos Quincheros en Final de Campeonato de Rodeo

Este domingo, el Presidente de la República, José Antonio Kast, en compañía de la Primera Dama, María Pía Adriasola, llegaron hasta la Medialuna de Rancagua para participar de la final N°77 del Campeonato Nacional de Rodeo.

Tras exponer un discurso en el que llamó a los chilenos "a la unidad", mencionando temas como la identidad y el estado de la economía —según ADN—, su esposa se robó la atención de los miles de asistentes.

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Fue el propio presidente quien dijo que "se permitió una licencia" y sinceró que "cuando veníamos en camino le decía a la Pía, ¿Qué podemos cantar? y la canción era..."

Inmediatamente, y luego de esbozar un "a ver si se acuerdan", la Primera Dama comenzó a entonar la canción "Chile Lindo", de Los Huasos Quincheros.

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El video genera múltiples reacciones del mundo digital: algunos aplauden la acción de Adriasola, mientras que otros critican la situación.

Mira el video y las reacciones: