“Todos somos humanos”: Familias migrantes viven dramáticos momentos en frontera de Chile y Perú

Este viernes, la tensión por la crisis migratoria en el norte de Chile llegó a un nuevo peak. Decenas de migrantes sin documentos, entre ellos numerosas familias con menores, colapsaron el paso fronterizo de Chacalluta mientras demandaban permiso para abandonar nuestro país y seguir su ruta hacia territorio peruano.

“No queremos ser expulsados”, es la frase que se repite sin cesar, mientras bloquean la ruta internacional que une Arica con la ciudad peruana de Tacna. La situación retrata un límite angustiante: Personas retenidas entre dos fronteras, sin autorización para continuar su viaje ni posibilidad de volver atrás.

Videos de la dramática situación han comenzado a circular en redes sociales durante la mañana. “Llegan niñas con fiebre, no tienen dónde hacer sus necesidades, tenemos hambre, estamos desde anoche aquí… Piensen en los niños”, exclama una mujer con evidente angustia.

Otros migrantes, en tanto, acusan que han estado tres días en el lugar, durmiendo en la carretera, sin baños, sin agua y sin respuestas a su situación. “Todos somos humanos, todos tenemos derechos”, repiten mientras rodean a un carabinero que intenta mantener el orden frente a la desoladora escena.

Un punto muerto

En otro momento del registro se observa una denuncia más inquietante: Un hombre levanta un documento oficial emitido en Chile. “Este papel me lo dieron aquí para que yo pudiera salir por esta frontera. ¿Por qué ahora no me dejan salir? Esa es la pregunta”, acusó el sujeto.

Según explicó, ese papel le daría autorización para salir por un paso regular. Sin embargo, Perú sigue aplicando controles rígidos y rechaza a toda persona que no tenga documentos, aun cuando solo busque pasar de largo.

Otro de los migrantes relató que intentó entrar a Perú el día previo y que, apenas cruzó, las autoridades lo hicieron regresar. “Iba entrando ayer y me agarraron aquí en la frontera. Me dijeron que no podía pasar. ¿Entonces qué hacemos?”, cuestionó.

Este “punto muerto documental” mantiene a cientos de personas en un escenario incierto: Pueden avanzar hasta el límite chileno, pero las autoridades peruanas les impiden cruzar.

Migrantes sinceran miedo político

Varios de los migrantes admiten que optaron por llegar hasta Chacalluta por miedo a una eventual expulsión colectiva, escenario que temen pueda concretarse si las autoridades aplican medidas migratorias más severas.

Muchos de ellos apuntan al contexto electoral y a las promesas que plantean que los migrantes en situación irregular dispondrían de 103 días para dejar el país por sus propios medios. En la ruta, hay una frase que se repite una y otra vez, con fuerza y desesperación: “Queremos irnos antes de que nos saquen por la fuerza”.

Todo sumado a un profundo sentimiento de abandono por parte de las autoridades. “Ni el gobernador de Arica ni ningún senador ha podido conseguir una solución. Ni un clavo han puesto”, aseguró una mujer en el video. Sus palabras condensan un descontento que se arrastra hace semanas: de ninguno de los dos lados —ni Chile ni Perú— aparece una salida real.

El colapso en Chacalluta

En el registro aparecen policías cercados por cámaras y migrantes que buscan respuestas. La sola presencia de los uniformados refleja la tensión del momento y deja en claro que el paso fronterizo ya no da abasto.

Durante horas, el tránsito quedó completamente paralizado. Camiones, autos y buses permanecieron atrapados debido al bloqueo de la vía por parte de los extranjeros. El corte afecta directamente al comercio, al transporte y al turismo, profundizando la tensión en un sector golpeado por continuas crisis desde 2021.

En territorio peruano, los controles se han reforzado tras la declaración del estado de emergencia en las zonas fronterizas, dictada por el presidente José Jerí. Las autoridades no contemplan excepciones para personas sin documentos, ni siquiera por motivos humanitarios o de tránsito temporal.