¡Quieren seguir firmes! La formación de La Roja Femenina para enfrentar a Perú

Este fin de semana se vivirá una nueva doble fecha en la Liga de Las Naciones Femeninas, el nuevo formato clasificatorio que entregará pasajes al Mundial de Brasil en 2027. Este formato viene a reemplazar al típico sudamericano al que estabamos acostumbrados y le entrega mucha más competencia a las selecciones.

Este torneo pone en disputa a 9 de las 10 selecciones de la Conmebol, esto ya que Brasil al ser anfitrión de la próxima cita mundialista ya está clasificada y no necesita participar. Esta competencia es aún más difícil ya que los dos primeros países de la tabla final clasificarán de forma directa al Mundial, mientras que las que terminen en el tercer y cuarto lugar irán a disputar un repechaje intercontinental.

Actualmente La Roja marcha en el segundo lugar de la tabla con 4 puntos, ya que en su debut igualó sin goles ante Venezuela y luego consiguió una contundente goleada por 5-0 ante Bolivia en condición de local ante Rancagua y en esta doble fecha ante Perú y Paraguay respectivamente, espera seguir sumando puntos para afianzarse en la parte alta de la tabla.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

El día de hoy, La Roja Femenina tendrá un duro duelo en condición de visitante ante Perú por la tercera fecha de la Liga de las Naciones Femeninas. Las dirigidas por Luis Mena van con el objetivo se sumar puntos fuera de casa, ya que actualmente se encuentran en el segundo lugar de la tabla con cuatro unidades, en zona de clasificación directa al próximo Mundial.

La formación del equipo

Para este importante encuentro, La Roja Femenina formará con Christiane Endler, Mariana Morales, Nayadet López, Yastin Jiménez, Yenny Acuña, María José Urrutia, Yanara Aedo, Sonya Keefe, Fernanda Pinilla, Camila Sáez y Rosario Balmaceda. El partido se disputará desde las 18:00 horas y podrá ser visto a través de Chilevisión.

También te puede interesar: ¿Es una buena opción? El candidato para reemplazar a Álvarez en Universidad de Chile