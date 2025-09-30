¡Con regalo incluido! Michelle Bachelet cumple años junto a Silvio Rodríguez en un íntimo backstage

Aunque la noche prometía girar en torno a la música de Silvio Rodríguez en su debut en Chile, la atención del público terminó desviándose hacia una invitada especial. Y es que la ex presidenta Michelle Bachelet sorprendió con su llegada al Movistar Arena la noche del 29 de septiembre.

La ex mandataria fue recibida con una ovación por el público que llenó el recinto. De acuerdo con la organización, el concierto del cantautor cubano reunió a 12 mil asistentes y se realizó con todas las entradas agotadas.

Lo que casi nadie sabía es que Bachelet no apareció de improviso: Silvio Rodríguez la había invitado personalmente y su presencia estaba pactada desde hacía tiempo.

El regalo de Rodríguez a Bachelet por su cumpleaños

La velada tuvo un matiz especial para Michelle Bachelet: ese mismo 29 de septiembre cumplió 74 años, y decidió festejarlos en el recital del trovador cubano. Rodríguez, consciente de la fecha, la invitó tras bastidores y le entregó dos libros como regalo.

Durante media hora, la ex jefa de Estado compartió mesa y conversación con los músicos en un ambiente sencillo, entre agua, comida y risas. Testigos aseguran que fue una charla cercana, sin formalidades. Ella misma recordó que su admiración por el artista se remonta a los años de juventud. "Estoy feliz, yo amo a Silvio desde siempre", expresó a ADN Radio.

Cabe destacar, que la velada en Santiago inauguró tanto la relación en vivo de Silvio Rodríguez con el público chileno como su recorrido por Sudamérica, un viaje musical en el que vuelve a dar vida a lo mejor de su repertorio.