Salarios agrícolas: la razón por la que Chile atrae mano de obra extranjera

Por: Paula Osorio

El debate sobre la fuerza laboral en la agricultura chilena volvió a tomar relevancia esta semana tras las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien afirmó polémicos dichos que encendieron el debate.

"No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura".

El dirigente gremial propuso formalizar a los inmigrantes irregulares que hayan ingresado al país como turistas, para que puedan trabajar legalmente. Esta idea generó repercusiones en el mundo político y empresarial. Más allá de la polémica, surgen preguntas clave: ¿cuáles son los salarios reales en el sector agrícola? ¿Por qué los extranjeros eligen Chile durante las temporadas de cosecha?

Salarios y competitividad del sector agrícola

Walker destacó la atracción que genera Chile para los trabajadores extranjeros debido a las remuneraciones:
"¿Y por qué quieren venir muchos inmigrantes a trabajar a Chile? Porque en Chile se paga bien. Un trabajador boliviano lo que gana en una semana en Chile o en tres días a veces, es lo que gana en un mes en Bolivia o en algunos países de Mercosur. Esas 350 mil personas que trabajan en la cereza en cosecha, tienen una remuneración promedio de $50 mil líquido diario, y trabaja la mamá, trabaja el papá, trabajan los hermanos. Entonces ojo, que en la agricultura hace mucho tiempo que se están pagando salarios bastante superiores a otros sectores de la economía".

Según la encuesta Enagro de mayo, el sueldo promedio de los trabajadores de temporada alcanza los $880.000 (costo empresa), aunque varía según la época del año, la productividad y el tipo de cultivo.

Perspectiva de Fedefruta

El presidente de Fedefruta, Víctor Catán, explicó a Emol que los trabajadores bolivianos llegan principalmente a la cosecha de frutas, especialmente cerezas:
"Estos trabajos de temporada son a tratos, entonces depende mucho de qué trato están haciendo. En el caso de las cerezas, de las cosechas, que mayoritariamente es lo que vienen a hacer los trabajadores bolivianos, pueden llegar a ganar hasta $100 mil diarios. Obviamente depende mucho de cada uno de ellos, pero en regla general, el sueldo mensual que logran hacer ellos está por muy superior al sueldo mínimo que hay en Chile".

Fuentes vinculadas a exportadoras agrícolas coinciden: los ingresos dependen de la temporada y del esfuerzo individual, pudiendo alcanzar hasta $60 mil diarios en cosechas intensas como la de cerezas. Al diversificar actividades, algunos trabajadores incluso duplican sus ingresos: "En general hay trabajadores que incluso llegan más arriba. Por ejemplo, los extranjeros a veces trabajan en dos cosechas. Por ejemplo, en la mañana, en la época de la cereza, se cosecha a esa hora ya que no se hace en la tarde, por el calor. Entonces, en la tarde les queda disponible y se pueden ir a sacar carosos. Así, casi duplican esos $40 mil y pueden llegar fácil a $60 mil o $70 mil en la jornada".

Comparativa con Bolivia

Un análisis de encuestas de empleo del último trimestre de 2024 indica que los salarios chilenos superan ampliamente a los bolivianos, aunque con matices según el tipo de cambio y poder adquisitivo. Mauricio Tejada, académico de Economía UDP, explicó:
"Un trabajador promedio en Chile gana US$417 mensuales al tipo de cambio oficial, mientras que en Bolivia dicho trabajador gana US$386. Sin embargo, si se toma en cuenta el mercado paralelo de divisas en Bolivia, el ingreso promedio desciende a US$222".

Para los trabajadores agrícolas, ganaderos y de silvicultura, las diferencias son aún mayores: "En Bolivia, los trabajadores promedio con estas características ganan US$209 mensuales (US$120 al tipo de cambio paralelo), mientras que en Chile este trabajador promedio gana US$348 mensuales".

Ajustando por paridad de poder de compra (PPC), los resultados cambian: "En Bolivia, un trabajador promedio gana US$1.079 PPC al mes, mientras que en Chile este mismo trabajador gana US$865 PPC", aunque al calcular salario por hora, Chile supera nuevamente a Bolivia: "En Bolivia, el salario por hora es US$7,5 PPC a nivel total y US$3,9 PPC a nivel sectorial, mientras que en Chile estas cifras son US$10 y US$4,8 PPC, respectivamente".

Rangos salariales por cargo en Chile

Los sueldos varían significativamente según el cargo desempeñado según lo recopilado por la entidad anterior:

  • Operario de producción: $600.000 promedio
  • Técnico agrícola: $900.000 – $1.000.000
  • Asesor comercial: $860.000 – $950.000
  • Prevencionista de riesgos: $850.000 – $1.150.000
  • Jefatura de producción: $1.500.000 – $1.700.000
  • Jefe de logística: $1.200.000 – $1.800.000

Estas cifras reflejan la atracción del sector agrícola chileno para trabajadores extranjeros, especialmente durante las cosechas intensivas, donde los ingresos pueden superar ampliamente el salario mínimo nacional de $529.000.

