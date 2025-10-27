¡Fuertes dardos! Michael Clark explotó contra Pablo Milad y Juan Tagle por Clásico Universitario

Este domingo se disputó una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde además de la importancia que genera este encuentro, en el plano local tomaba mucha más relevancia, ya que ambos equipos se estaban peleando el puesto del Chile 2 en la tabla de posiciones para clasificar a Copa Libertadores la próxima temporada.

El partido disputado en el Claro Arenas estuvo bastante peleado entre ambos equipos, donde las acciones llegaron en el segundo tiempo, primero al minuto 53' con la expulsión de Gary Medel que dejó a los cruzados con un jugador menos. Pero en el minuto 72', Alfred Canales abrió la cuenta para los locales, resultado que sería el definitivo en el encuentro.

Con esta importante victoria en una nueva versión del Clásico Universitario, Universidad Católica se consolidó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, mientras que Universidad de Chile cayó hasta el quinto puesto, pero cabe recordar que aún mantienen un partido pendiente ante Everton de Viña del Mar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Tras la dura caída por la cuenta mínima de Universidad de Chile ante el cuadro cruzado en una nueva versión del Clásico Universitario, la opción del Chile 2 se aleja cada vez más entre sus manos, ya que cayeron hasta la quinta posición, a 6 puntos del segundo lugar en la tabla que precisamente es Universidad Católica.

Atacó con todo

Cabe recordar que en la previa de este encuentro, el romántico viajero intentó reagendar el partido por su participación en Copa Sudamericana, pero esto fue rechazado tanto desde la UC como desde la ANFP. Debido a esto, Michael Clark explotó con todo contra Pablo Milad. "A la ANFP le importa un comino la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales". Pero esto no se quedó aquí, sino que también criticó a Juan Tagle. "Creo que son ventajeros, uno hubiese esperado una actitud un poco menos egoísta, un poco más pensando en el fútbol chileno, pero estaban en su derecho".

También te puede interesar: ¡Podría no jugar más este año! La fuerte sanción que arriesga Lucas Assadi tras clásico universitario