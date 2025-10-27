¡Podría no jugar más este año! La fuerte sanción que arriesga Lucas Assadi tras clásico universitario

El gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC

Por: Gonzalo Zamora

Este domingo se disputó una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde además de la importancia que genera este encuentro, en el plano local tomaba mucha más relevancia, ya que ambos equipos se estaban peleando el puesto del Chile 2 en la tabla de posiciones para clasificar a Copa Libertadores la próxima temporada.

El partido disputado en el Claro Arenas estuvo bastante peleado entre ambos equipos, donde las acciones llegaron en el segundo tiempo, primero al minuto 53' con la expulsión de Gary Medel que dejó a los cruzados con un jugador menos. Pero en el minuto 72', Alfred Canales abrió la cuenta para los locales, resultado que sería el definitivo en el encuentro.

Con esta importante victoria en una nueva versión del Clásico Universitario, Universidad Católica se consolidó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, mientras que Universidad de Chile cayó hasta el quinto puesto, pero cabe recordar que aún mantienen un partido pendiente ante Everton de Viña del Mar.

Tras la dura caída por la cuenta mínima de Universidad de Chile ante el cuadro cruzado en una nueva versión del Clásico Universitario, la opción del Chile 2 se aleja cada vez más entre sus manos, ya que cayeron hasta la quinta posición, a 6 puntos del segundo lugar en la tabla que precisamente es Universidad Católica.

Arriesga una dura sanción

Pero además de esto, el romántico viajero también tiene una nueva complicación en el plano local, la cuál es la situación de Lucas Assadi, quien arriesga una dura sanción en el Campeonato Nacional. Esto ya que se pudo ver que tras terminar el encuentro, el jugador azul escupe hacia un sector de la barra cruzada, por lo que podría recibir un castigo de entre 6 y 15 partidos y así perderse el resto de la temporada.

