MEO y Johannes Kaiser se enfrentaron a través de redes sociales: “No me mantiene mi mujer”

Todavía faltan meses, pero los aspirantes a La Moneda ya se han enfrascado en tensos enfrentamientos a través de distintos canales. Y es que durante la jornada de este sábado, Johannes Kaiser y Marco Enríquez-Ominami protagonizaron una discusión por X (ex Twitter) donde se dijeron de todo.

El debate se dio luego de que MEO emplazara al diputado para que done su sueldo en el parlamento. Ante el desafío, el representante de la extrema derecha no tardó en dar una respuesta.

“MEO me ha emplazado a donar el sueldo como diputado siguiendo su ejemplo; a diferencia de MEO yo no voy a dejar de hacer mi trabajo como diputado, por lo que creo tener derecho a conservar ese sueldo. Con mi sueldo mantengo a mi familia. A mí no me mantiene mi mujer”, disparó Kaiser en su cuenta de X.

La provocativa respuesta no dejó indiferente al esposo de Karen Doggenweiler, quien le respondió con todo al ex republicano. “Tu mayor aporte al Congreso fue proponer el día de la longaniza. No te metas con mi familia para esconder que eres un vago mantenido por el Estado. Dona tu sueldo como hice yo. Y cuando quieras te enseño a emprender, para que dejes de vivir del Estado”, lanzó Enríquez-Ominami.

“Nunca creí que fueras a donar el sueldo. Vives de esa política que denostas. Tampoco me sorprende tu misoginia. Yo vivo de mi trabajo. Estoy orgulloso de mi mujer. Es feo humillar a tu esposa diciéndole mantenida. Innecesario”, sentenció MEO.